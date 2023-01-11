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خاص

بالأسماء... 5 أنواع شوكولا شهيرة تُشكّل خطراً على الصحة ما هي؟

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-01-2023 | 14:00
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إذا اعتقد المرء أن الحصول على قطعة من الشوكولا الداكنة هو الخيار الأكثر صحة، فهو مخطئ اذ أظهرت دراسة حديثة لـ"كونسيومر ريبورت" (CR) أن ألواح الشوكولا هذه قد تعرض مستهلكيها في الواقع لمواد كيميائية ضارة مثل الرصاص والكادميوم.
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وبحسب شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، "قامت هذه الدراسة باختبار 28 قطعة شوكولا داكنة، والتي عادةً ما يُنصح بها بسبب فوائدها الصحية للقلب، لقياس مستويات المعادن الثقيلة. واستخلصت هذه الدراسة وجود رصاص وكادميوم في كل المنتجات. وفي ما يلي خمس علامات تجارية تحتوي منتجاتها على مستويات عالية من الرصاص والكادميوم: 

1 - Trader Joe's: لوح Dark Chocolate المؤلف من 72 بالمائة من الكاكاو (192٪ من الحد الأقصى المسموح به لجرعة الرصاص). ولوح The Dark Chocolate Lover's Chocolate المؤلف من 85 بالمائة من الكاكاو (127٪ من الحد الأقصى المسموح به لجرعة الرصاص و229% من الحد الأقصى المسموح به لجرعة الكادميوم).

2 - Hershey: لوح Special Dark Mildly Sweet Chocolate (265٪ من الحد الأقصى المسموح به لجرعة الرصاص).

3 - Lindt: لوح Excellence Dark Chocolate المؤلف من 85 بالمائة من الكاكاو (166٪ من الحد الأقصى المسموح به لجرعة الرصاص). ولوح Excellence Dark Chocolate المؤلف من 70% بالمائة من الكاكاو (116% من الحد الأقصى المسموح به لجرعة الكادميوم).

4 - Godiva: لوح Signature Dark Chocolate المؤلف من 72 بالمائة من الكاكاو (146٪ من الحد الأقصى المسموح به لجرعة الرصاص). 

5 - Dove: لوح Promises Deeper Dark Chocolate المؤلف من 70 بالمائة من الكاكاو (112٪ من الحد الأقصى المسموح به لجرعة الكادميوم). 

وبحسب الشبكة، "يمكن أن يكون للتعرض المنخفض المستوى للرصاص تأثيرات شديدة على القدرات الإدراكية للأطفال، وفقًا للدكتور فريد هنريتيغ، أخصائي السموم الأول في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا. والتعرض لمستويات عالية من الرصاص قد يسبب الضعف وفقر الدم وتلف الكلى أو الدماغ، مما يصيب الأطفال أكثر من البالغين، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. بالإضافة إلى ذلك، "عند تناول كميات كبيرة من الكادميوم يمكن أن تهيج المعدة بشدة وتسبب القيء والإسهال"، كما تقول الوكالة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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