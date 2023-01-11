خفف من الرحلات الطويلة.. هذا ما تفعله بجسمك!

مع إعلان شركة Qantas، اعتبارا من أواخر عام 2025، نقل الركاب في رحلات دون توقف من الساحل الشرقي لأستراليا إلى لندن خلال أكثر من 19 ساعة في الرحلة الواحدة، عادت إلى الواجهة مساوئ تلك الرحلات الطويلة.

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وتبين أنه يمكن للإنسان أن يصاب بالجفاف، وهو أمر شائع جدا في الرحلات الطويلة.



كما يمكن أن يفسر سبب الشعور بجفاف الحلق والأنف والجلد على متن الطائرة، بأنه كلما طالت مدة الرحلة، زاد خطر الإصابة بالجفاف، وهو ما يسبب انخفاض مستويات الرطوبة في المقصورة مقارنة بما تتوقعه على الأرض.



ويعود ذلك في الغالب لأن الكثير من الهواء المنتشر عبر المقصورة يتم سحبه من الخارج، ولا يوجد الكثير من الرطوبة في الهواء على ارتفاعات عالية.