ما سبب رغبة الحامل في تناول المعكرونة؟

تعاني العديد من الحوامل من الرغبة الشديدة في تناول أطعمة معينة أثناء الحمل، والمعكرونة من الأطعمة التي تحرك الشغف لتناولها.

وبحسب موقع "ليفينغ سترونغ"، تساعد معرفة الأسباب المحتملة المختلفة للرغبة في أكل المعكرونة أثناء الحمل على تخفيفها بطريقة صحية.

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وقد تكون الرغبة الشديدة في تناول الطعام هي طريقة الجسم لإخبارك بما تحتاجين إلى تناوله. ونظراً لأن المعكرونة غنية بمحفزات السيروتونين الذي يمنح شعوراً بالسعادة، لاحتوائها على كربوهيدرات وسكر، قد يكون ذلك سبب الرغبة في المزيد منها.

وبالمثل، الرغبة في أكل اللحوم تعني حاجة الجسم إلى البروتين، وكذلك ما تشعر به بعض النساء تجاه المخللات.

وفي حال الرغبة في تناول المعكرونة أو أطعمة غنية بالكربوهيدرات والسكر، يُنصح بانتقاء الخيارات الصحية، مثل المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل أو الحبوب الكاملة. وإضافة بعض الخضروات إلى صلصة المعكرونة، والحد من كمية الملح فيها.

بصيغة أخرى، لا ينبغي تجاهل الرغبة الشديدة في تناول أطعمة معينة وقت الحمل، لكن عليك ضبطها وتصحيح مسارها لتتماشى مع التغذية الصحية المطلوبة للحامل.