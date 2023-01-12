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صحة

تشوه يصيب اليد ويعيق ممارسة الأنشطة.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
12-01-2023 | 05:00
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"تقفع دوبويتران" هو تشوه يصيب اليد، ويستغرق عادة العديد من السنوات للظهور، إذ تصيب هذه الحالة المرضية طبقة من النسيج، تقع تحت جلد راحة اليد. 

وتتكوَّن عُقَد الأنسجة تحت الجلد، وتشكِّل تدريجياً حبلاً سميكاً يُمكِن أن يسحب أصبعاً واحداً أو أكثر إلى وضع منحنٍ، ولا يمكن إعادة الأصابع المتضرِّرة إلى الوضعية المستقيمة بالكامل، ما قد يَزيد من صعوبة أداء الأنشطة اليومية.
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ويُصيب "تقفُّع دوبويتران" في الأساس أبعد أصبعين عن الإبهام، ويَحدُث في معظم الحالات لدى الرجال كبار السن من أصل شمال أوروبي.

الأعراض
يتطور "تَقَفُّعُ دوبوِيتران" عادةً ببطء، على مدى سنوات، إذ تبدأ الحالة المرضية عادةً بسماكة الجلد في راحة اليد، وكلما تقدمت الحالة المرضية، قد يبدو الجلد على راحة اليد مُجعداً أو مُدمّلاً. 

وفي مراحل لاحقة، تتشكل حبال من النسيج تحت الجلد على راحة اليد، ويمكن أن تمتد لتصل إلى الأصابع، ومع زيادة شدَّة هذه الحبال، قد تُسحب الأصابع نحو راحة اليد، وأحياناً بشدَّة.

وأكثر الأصابع تأثراً هما الإصبعان الأبعد عن الإبهام، على الرغم من تضمُّن الإصبع الأوسط أيضاً، لكن نادراً ما يتأثر الإبهام والسبابة.

الأسباب
لا يعرف الأطباء أسباب الإصابة، ولا يوجد دليل على أن إصابات اليد أو المهن التي تنطوي على اهتزازات على الأيدي تسبب هذه الحالة.

عوامل الخطر
العمر. 
الجنس. 
الأصل العرقي. 
التاريخ العائلي.
التدخين وتناول الكحوليات. 
داء السكري. 
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