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صحة

هذا البلد يسجل أول إصابة بمتغير "كراكن"

Lebanon 24
12-01-2023 | 08:00
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أعلنت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك في روسيا عن تسجيل أول إصابة بمتغير سلالة "أوميكرون" الجديد XBB.1.5 "كراكن" في مقاطعة بينزا.

وجاء في بيان الهيئة: "سجلت أول إصابة بمتغير "أوميكرون" الفرعي XBB.1.5 الذي أطلق عليه اسم "كراكن" الشديد العدوى، في مقاطعة بينزا، خلال برنامج مراقبة بيانات تسلسل جينوم الفيروس التاجي المستجد".
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وتشير الهيئة إلى أنه في الوقت الحاضر سجلت في روسيا مجموعة واسعة من متغيرات "أوميكرون" الفرعية، ولكن يبقى المتغير ВА.5  الأكثر انتشارا. أما متغير "دلتا" الذي انتشر على نطاق واسع في النصف الثاني من عام 2021، فقد اكتشف في حالات معدودة في خريف عام 2022. ولم تسجل أي إصابة ببقية المتغيرات.

وقد أعلن في وقت سابق، أن المتغير الجديد "كراكن" شديد العدوى، بيد أن مسار المرض خفيف. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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