تحذير من مخاطر تناول اللحوم غير المطهية جيدا

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أعلنت الدكتورة الروسية آنا سافونوفا إن تناول اللحوم غير المطهية جيدا أمر قاتل.وتحدثت آنا سافونوفا، طبيبة التشخيص المختبري السريري ومديرة السياسة الغذائية في مختبر LabQuest الطبي، عن مخاطر تناول اللحوم في مقابلة مع موقع "غازيتا. رو" الروسي، مشيرة إلى أن المقصود بالأمر هو اللحوم المطبوخة بشكل غير صحيح أو اللحوم النيئة، بما في ذلك الدواجن والأسماك.وأوضحت الخبيرة أن أنواعا كثيرة من اللحوم النيئة غنية بالبكتيريا، بما في ذلك السالمونيلا، والكلوستريديا، وكذلك الإشريكية القولونية وغيرها التي توجد أيضا في الأسماك النيئة، والتي يمكن أن تحتوي على السموم والزئبق.ولا يمكن القضاء على كل ذلك إلا من خلال المعالجة الحرارية.وأوصت أخصائية التغذية، أنجليكا دوفال، بتناول اللحوم الحمراء ليس أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، وفي حال وجود أي أمراض قلبية وعائية، يجب التخلي تماما عن تناول هذا المنتج. (روسيا اليوم)