Advertisement

صحة

تناول اللحوم غير المطهية جيدا... اليكم بعض المخاطر

Lebanon 24
12-01-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1028181-638091475953592417.jpg
Doc-P-1028181-638091475953592417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت الدكتورة الروسية آنا سافونوفا إن تناول اللحوم غير المطهية جيدا أمر قاتل.

وتحدثت آنا سافونوفا، طبيبة التشخيص المختبري السريري ومديرة السياسة الغذائية في مختبر LabQuest الطبي ، عن مخاطر تناول اللحوم في مقابلة مع موقع "غازيتا. رو" الروسي، مشيرة إلى أن المقصود بالأمر هو اللحوم المطبوخة بشكل غير صحيح أو اللحوم النيئة، بما في ذلك الدواجن والأسماك.
Advertisement

وأوضحت الخبيرة أن أنواعا كثيرة من اللحوم النيئة غنية بالبكتيريا، بما في ذلك السالمونيلا، والكلوستريديا، وكذلك الإشريكية القولونية وغيرها التي توجد أيضا في الأسماك النيئة، والتي يمكن أن تحتوي على السموم والزئبق.

ولا يمكن القضاء على كل ذلك إلا من خلال المعالجة الحرارية.

وقالت "إن منتجات اللحوم والأسماك التي لا تخضع  للمعالجة الحرارية المطلوبة غالبا ما تحتوي على يرقات الديدان الطفيلية، بالإضافة إلى فيروس التهاب الكبد A. ومن بين الديدان المعوية التي تنتشر عن طريق اللحوم داء الشعرينات، وداء المشوكات، وداء الشريطيات وداء الكيسات المذنبة الأكثر شيوعا في بلادنا".

وشددت سافونوفا على ضرورة إجراء معالجة حرارية للمواد الغذائية بشكل صحيح، حيث تحتاج القطع الكاملة من لحم البقر والضأن ولحم العجل ولحم الخنزير والأسماك ذات الزعانف إلى درجة حرارة 63 مئوية. كما يحتاج لحم البقر المفروم إلى المعالجة الحرارية بدرجة حرارة 71 مئوية، وطهي الدواجن بحاجة إلى 74 درجة مئوية.

وأوصت أخصائية التغذية، أنجليكا دوفال، بتناول اللحوم الحمراء ليس أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، وفي حال وجود أي أمراض قلبية وعائية، يجب التخلي تماما عن تناول هذا المنتج.(غازيتا. رو)


Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:32 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:47 | 2023-01-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2023-01-12
14:00 | 2023-01-12
12:00 | 2023-01-12
11:00 | 2023-01-12
08:00 | 2023-01-12
05:00 | 2023-01-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website