لحرق الدهون بسرعة.. هذه أفضل المشروبات

هناك مشروبات يمكن أن تساعد في إذابة الدهون بشكل أسرع، من خلال زيادة التمثيل الغذائي حتى يتمكن الجسم من حرق الدهون بشكل أكثر كفاءة، وفقًا لما نشره موقع Eat This Not That.



وقالت اختصاصية التغذية الدكتورة راشيل دايكمان، إن تناول المشروبات التالية يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بسهولة:

Advertisement



1. المخفوق الأخضر وقالت اختصاصية التغذية الدكتورة راشيل دايكمان، إن تناول المشروبات التالية يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بسهولة:

يمكن لإشباع الرغبة في تناول الحلوى مع تجنب السكر المضاف الزائد أن يتم تناول عصير مخفوق.

وينصح الخبراء بتناول العصير المخفوق المصنوع منزليًا والذي يمكن أن يحتوي على الفواكه أو الخضراوات المفضلة أو زبدة الجوز أو حليب الجوز أو حليب الألبان.

كما ويمنح تناول مشروب المخفوق ميزة القدرة على التحكم في مكوناته وخفض استهلاك السكر المضاف إلى جانب إشباع الرغبة في تناول الحلويات عند طريق المذاق الحلو للفاكهة.



2. شرب الماء

وبحسب اختصاصية التغذية سوزان بورمان، يمكن أن يساهم تناول "المشروبات المحلاة بالسكر كثيفة السعرات الحرارية في ارتفاع نسبة السكر في الدم ودهون البطن، لكن لا يمكن قول العكس تمامًا، أي أن هناك شيئا يمكن شربه سيساعد على تقليل دهون البطن".

وأكدت الدكتورة بورمان أن الماء من "المشروبات الخالية من السعرات الحرارية، والتي تقلل بشكل عام، من إجمالي السعرات الحرارية، مما يمكن أن يساعد على التخلص من بعض الأرطال الزائدة، بما يعني أنه يتم فقد الدهون الحشوية، بالإضافة إلى الدهون الأخرى المتراكمة في الجسم".







3. شاي أخضر

تشمل المشروبات المريحة والمنشطة والتي تساعد في إذابة دهون البطن، الشاي الأخضر، الذي يحتوي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة - وهي مركبات نباتية نشطة بيولوجيًا.

وأظهرت دراسة نشرت في دورية Functional Foods أن الأشخاص الذين شربوا الشاي الأخضر، الغني بمادة الكاتيكين والكافيين، فقدوا كمية كبيرة من الدهون الحشوية على مدى 12 أسبوعًا مقارنة بمجموعة التحكم.





ويعتبر الشاي الأسود، الغني بالفلافونويد الطبيعي، أحد البدائل الجيدة للشاي الأخضر الذي يشوب مذاقه بعض المرارة. يؤكد الخبراء أن الشاي الأسود غير المُحلى هو مشروب صحي للقلب لأنه يساعد في خفض ضغط الدم. تشير الأبحاث إلى أن مركبات الفلافونويد نفسها يمكن أن تلعب دورًا مفيدًا في تقليل دهون البطن.



5. قهوة

ثبت أن تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة فعال في قمع الشهية لدى بعض الأشخاص، مما قد يؤدي إلى تقليل تناول السعرات الحرارية.

وبحسب الدكتورة دايكمان، فإن "الكافيين يحفز توليد الحرارة، وهو ما يدفع أجسامنا بشكل أساسي إلى إنتاج المزيد من الحرارة وحرق السعرات الحرارية والطاقة الزائدة". (العربية)