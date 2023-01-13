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صحة

دولة عربيّة تستعدّ لزراعة أعضاء بشرية من متوفين!

Lebanon 24
13-01-2023 | 16:00
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كشف مسؤولون مصريون أن مصر تستعد لزراعة أعضاء بشرية من متوفين لمرضى أحياء لأول مرة خلال العام الحالي.

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء عمليات زراعة الأعضاء من متبرعين حديثي الوفاة، وذلك من خلال اللجنة القومية لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، مضيفا أن الأعضاء التي سيسمح بزراعتها ونقلها من متوفين لأحياء تشمل الكبد والرئة والكلى والقلب والبنكرياس.
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وأكد أن مصر تمتلك الإمكانيات والخبرات القوية في مجال زراعة الأعضاء سواء بشرية أو مادية، وأن هناك الآلاف من العمليات تمت ونجحت في الكثير من المراكز سواء في مستشفيات القاهرة الكبرى أو المحافظات. (العربية)

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