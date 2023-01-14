اكتئاب الشتاء... اليكم بعض العوارض والحلول

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قالت الجمعية الألمانية للطب والعلاج النفسي إن اكتئاب الشتاء يندرج ضمن الاضطرابات العاطفية الموسمية، موضحة أن أسبابه تكمن في الأجواء الكئيبة المهيمنة على هذا الوقت من العام والمتمثلة في الظلام والغيوم وهطول الأمطار وقصر النهار.وأضافت الجمعية أن قلة الضوء في الشتاء تبعث إشارة للجسم بتغير إيقاع الليل والنهار، مما يؤدي إلى عدم توازن الهرمونات والناقلات العصبية في الدماغ.وتتمثل أعراض اكتئاب الشتاء في:الحزنالكآبةاعتلال المزاجفقدان الدوافعالخمول والتعبالإرهاق والعصبيةسرعة الاستثارةفقدان الشهيةاضطرابات النومضعف التركيزإهمال النفس والانعزال