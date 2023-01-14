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صحة

علاقة محتملة بين لقاح Pfizer والسكتة الدماغية!

Lebanon 24
14-01-2023 | 23:00
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أظهر نظام أميركي لمراقبة السلامة أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا المطور بالشراكة بين Pfizer وBioNTech  قد تكون مرتبطة بالإصابة بأحد أنواع السكتة الدماغية بين كبار السن، وذلك وفقاً للبيانات الأولية التي حللتها السلطات الصحية في أميركا.

 

وقالت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وكذلك إدارة الغذاء والدواء الأميركية إن قاعدة البيانات الخاصة باللقاحات كشفت عن مشكلة محتملة متعلقة بالسلامة قد تؤدي إلى إصابة الأشخاص البالغين 65 عاماً أو أكثر بسكتة دماغية إقفارية بعد 21 يوماً من الحصول على الجرعة المعززة من اللقاح.

 

والسكتة الدماغية الإقفارية تحدث بسبب انسداد الشرايين التي تحمل الدم إلى الدماغ.

 

وأشارت السلطات الصحية في بيان: "رغم أن مجمل البيانات يشير حالياً إلى أن تلك الفرضية ليست محتملة على نحو كبير، إلا أن تلك الإشارة من جانب قاعدة البيانات الخاصة باللقاحات تمثل خطراً طبياً حقيقياً، ونؤمن بأن تلك المعلومة هامة لمشاركتها مع الجمهور."

 

من جانبها، أعلنت كل من Pfizer وBioNTech أنهما تم إخطارهما بالتقارير المحدودة المتعلقة بالسكتات الدماغية الإقفارية بين الأفراد فوق 65 عاماً بعد حصولهم على الجرعة المعززة من اللقاح.

 

وتابع البيان الصادر من الشركتين: "لم تلاحظ Pfizer وBioNTech نتائج مماثلة على مستوى أنظمة المراقبة العديدة الأخرى في أميركا والعالم، ولا يوجد أدلة لاستنتاج أن تلك السكتات الدماغية مرتبطة باستخدام لقاحات الشركة لفيروس كورونا."

 

يُشار إلى أن هناك 550 ألف شخص يبلغ 65 عاماً أو أكثر تلقى الجرعة التنشيطية من لقاح  Pfizer وBioNTech، وقد أصيب 130 شخصاً بالسكتة الدماغية بعد 21 يوماً من تلقي الجرعة. (cnbc)

 

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