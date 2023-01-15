رصاص في الشوكولا وغاز الولاّعة بالوجبات السريعة.. سموم في الأطعمة لا يمكن توقعها

أفاد تقرير جديد مثير للجدل بوجود سموم مضرّة بالصحة في مجموعة من الأطعمة المحبّبة للكثيرين من دون ملاحظة ذلك.

ونشرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية تقريراً مفصلاً عن وجود مادة متفجّرة في المخبوزات، موضحةً أنه تم استخدام مركّب "برومات البوتاسيوم" لعقود كمواد متفجرة، ولكن هذا المسحوق الأبيض يُخلط أيضاً مع الدقيق المستخدم في أصناف متنوعة من المخبوزات، مثل: الخبز والبسكويت، لأنه يساعد العجين على الارتفاخ والحفاظ على شكله، حيث تحذر الدراسات من أن تناوله مرتبط بالإصابة بسرطان الغدّة الدرقية.

وحظّرت غالبية الدول استخدامه في صنع المواد الغذائية، ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والهند والبرازيل.

ولفت التقرير إلى أن غاز "البيوتان" المخصص لتعبئة الولاّعات، والذي يُعرف باسم "سائل الولاعة"، يُضاف إلى بعض أطعمة الوجبات السريعة، ومن بينها وجبة قطع الدجاج "الناغتس" وأطباق الشعيرية سريعة التحضير ورقائق البطاطا، وذلك لأن "هذه المادة يمكن أن تحافظ على القيمة الغذائية للطعام ونكهته ولونه لفترة أطول".

وتعتبر هذه المادة آمنة عند إضافتها في جرعات منخفضة الى الأطعمة، ولكن عند تناولها بكميات كبيرة قد تؤدي إلى الإصابة بالأورام وتضخم الكبد والتشنّجات والشلل.

إلى ذلك، أظهرت دراسة أن أغلبية أصناف الوجبات السريعة الشهيرة، تحتوي على كميات صغيرة من المواد البلاستيكية الصناعية، والتي تُسمّى الفثالات، حيث يؤدي الإفراط في تناولها إلى الإصابة باضطراب الهورمونات والعقم عند الكبار، وضعف التحصيل التعلمي عند الأطفال وإصابتهم باضطرابات في السلوك.

ووجدت الدراسة أن هذه المادة تدخل إلى أطعمة الوجبات السريعة أثناء عملية التعبئة والتغليف، مشيرةً إلى أن المستويات التي يتم اكتشافها في الأطعمة في الوقت الحالي لا تشكل خطورة على صحة المستهلك.

في حين أظهر تحقيق لمنظمة "كستمر ريبورتز" الأميركية والمختصة بإجراء فحص مستقل للمنتجات الغذائية، والذي أجرته على 28 نوعاً من الشوكولا الداكنة، أن كلها تحتوي على معدنَي الرصاص والكادميوم السامّين.

ووفق التحقيق، فإن معدن الكادميوم يصل إلى الشوكولا من خلال امتصاصه من جذور شجرة الكاكاو، وعند تناوله لفترة طويلة من الزمن، فإنه يرتبط بالإصابة بالفشل الكلوي وضعف العظام. بينما يدخل معدن الرصاص إلى الشوكولا بعد أن تُترك حبوب الكاكاو لتجفّ، إذ يرتبط تناول هذا المعدن لفترات طويلة بفقدان الذاكرة وآلام البطن وتدهور الحالة المزاجية لدى البالغين، ويمكن أن يصيب الأطفال بتلف في أدمغتهم، ويعرّضهم لمشاكل في التعلّم والسمع. (لها)