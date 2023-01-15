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صحة

لهذا التمرين اليومي فوائد صحية مذهلة لا تتصورها

Lebanon 24
15-01-2023 | 08:00
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وجدت دراسة شملت 108 مشاركا على مدار شهر، أن خمس دقائق من تقنيات التنفس اليومية قدمت فوائد مذهلة لتحسين المزاج وتقليل القلق.

 

الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "ستانفورد" في كاليفورنيا تشير إلى أن تمارين التنفس قد تكون أداة للصحة العقلية أكثر قوة من التأمل، الذي يمكن أن ينافس مضادات الاكتئاب في فوائده.

 

وكتب عالم الأعصاب والمؤلف المشارك أندرو هوبرمان، على "تويتر": "إذا كنت تتطلع إلى تحسين النوم وتقليل الإجهاد أثناء النهار، والتعافي من العمل المكثف، فإن التنفس المنظم من بين أدواتك الأكثر قوة.

 

وكل يوم في التجربة، أبلغ المشاركون عن مزاجهم وعلاماتهم الحيوية بما في ذلك معدل ضربات القلب ومعدل التنفس والنوم.

 

وأظهر أولئك الذين يقضون 5 دقائق في العمل على أنفاسهم كل يوم راحة أكثر في نهاية الشهر، مع تحسن يومي في صحتهم العقلية والفيزيولوجية.

 

وأظهرت دراسات التنفس السابقة أن الاستنشاق يزيد بشكل عام من معدل ضربات القلب بينما يقلل الزفير منه، ربما هذا هو السبب في أن التنهد الدوري فعال للغاية، فهو يهدئ الجسم والعقل ويساعد على الاسترخاء. (سكاي نيوز)

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