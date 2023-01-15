دراسة تحذّر: تناول وجبة واحدة فقط في اليوم أخطر مما تتوقعون!

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حذّرت دراسة جديدة من أن عدم تناول واحدة من الوجبات الثلاث القياسية في اليوم، قد يكون له جانباً ‏سلبياً خطيراً.‏وفي تفاصيل الدراسة التي أجريت على 24011 بالغاً في الولايات المتحدة فوق سن الأربعين، كان تناول وجبة واحدة فقط في اليوم مرتبطاً بارتفاع مخاطر الوفيات بشكل عام، وفق موقع Sciencealert.وارتبط تخطي وجبة الإفطار بزيادة مخاطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بينما ارتبط تخطي الغداء أو العشاء بزيادة مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، بما في ذلك ارتفاع مخاطر الأمراض القلبية الوعائية.هذا وأظهرت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا جميع الوجبات الثلاث ولكن في توقيتات قريبة جداً من بعضها يواجهون مشكلة أيضاً. فقد تبيّن أن تناول وجبتين متجاورتين في غضون 4.5 ساعات مرتبط بزيادة مخاطر الوفاة لجميع الأسباب.وأوضح عالم الأوبئة يانغبو صن من جامعة تينيسي، أن "بحثنا كشف أن الأفراد الذين يتناولون وجبة واحدة فقط في اليوم هم أكثر عرضة للوفاة من أولئك الذين يتناولون وجبات يومية أكثر".وقال: "بناء على هذه النتائج، نوصي بتناول وجبتين إلى 3 وجبات على الأقل، موزعة على مدار اليوم".