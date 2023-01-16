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صحة

هل تعاني من ‫الدوار المفاجئ؟ ... اليك هذه المعلومات

Lebanon 24
16-01-2023 | 08:00
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قالت مؤسسة الدماغ الألمانية إن ‫الدوار المفاجئ يستلزم استشارة الطبيب فورا، حيث إنه قد ينذر بالإصابة ‫بسكتة دماغية، خاصة إذا كان مصحوبا بأعراض أخرى مثل صعوبات الكلام ‫واضطرابات الرؤية والشلل على جانب واحد من الجسم.
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‫وفي هذه الحالة تكون سرعة التصرف مطلوبة -كما توضح المؤسسة الألمانية- نظرا لأن كل ‫دقيقة لها ثمنها في إنقاذ حياة المريض أو حمايته من الأضرار الجسيمة ‫المستديمة التي قد تلحق به مثل الشلل. وغالبا ما تستلزم هذه الحالة ‫تلقي الرعاية الطبية في غرفة العناية المركزة.

إذا استبعدنا السكتة الدماغية، فهناك سبب آخر للدوار غالبا ما يكمن في الأذن الوسطى حيث تنزلق ‫البلورات الكلسية الصغيرة المهمة لإحساسنا بالتوازن هناك مسببة الإصابة ‫بما يسمى "الدوار الموضعي الحميد" الذي يعد أكثر أنواع الدوار شيوعا، ‫ويحدث على شكل شعور بالالتفاف بسبب تغير موضع الرأس على نحو ‫مفاجئ.

‫‫‫وغالبا ما يترافق هذا الدوار مع أعراض أخرى مثل الغثيان والقيء والصداع ‫وطنين الأذن.

‫وعادة ما يتم علاج هذا الدوار بواسطة التمارين، التي تعيد التوازن إلى ‫البلورات، أو بواسطة الأدوية.

وفي الحالات المتقدمة، مثل حالة انسداد ‫القناة النصف دائرية، يمكن اللجوء إلى الجراحة.(الجزيرة) 
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