النظام الغذائي النباتي خطر على الأطفال!

حذرت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) الأهل من إجبار أطفالهم على اتباع أنظمة صحية "نباتية" في سن مبكرة.



ويعتقد نسبة من أخصائيي التغذية أن النظام الغذائي النباتي آمن على صحة الأطفال، إلا أن آخرين يؤكدون أن الأهل من الممكن أن يقعوا ضحية أخطاء قد تجعل وجبات أطفالهم "غير متوازنة" و"غير صحية"، ما يؤثر سلبا على أجسامهم وقدراتهم العقلية.

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وهذا ما أكده رئيس قسم التغذية في جامعة أستون، داون ميلور، فقال: "إذا لم يُعطَ الرضيع أو الطفل ما يكفيه من الطاقة والبروتين، فقد يؤثر ذلك على نموه بشكل مباشر". ويعتقد نسبة من أخصائيي التغذية أن النظام الغذائي النباتي آمن على صحة الأطفال، إلا أن آخرين يؤكدون أن الأهل من الممكن أن يقعوا ضحية أخطاء قد تجعل وجبات أطفالهم "غير متوازنة" و"غير صحية"، ما يؤثر سلبا على أجسامهم وقدراتهم العقلية.وهذا ما أكده رئيس قسم التغذية في جامعة أستون، داون ميلور، فقال: "إذا لم يُعطَ الرضيع أو الطفل ما يكفيه من الطاقة والبروتين، فقد يؤثر ذلك على نموه بشكل مباشر".



وأضاف: "في حال كان نظام الأطفال الغذائي منخفض باليود والحديد، فهذا سيؤثر على نمو أدمغتهم وسيقلل من قدراتهم العقلية".



وأضاف: "في حال لم يوفر نظام الأطفال الغذائي ما يكفي من فيتامين "ب 12"، فلن يؤدي ذلك إلى فقر دم فحسب، لكن سيؤثر على أعصابهم ونشاطهم البدني".





من جانبها، قالت خبيرة تغذية الأطفال الدكتورة كاري روكستون لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "عندما يتبع البالغون حميات نباتية فهم يتأكدون من الحصول على ما يكفي من البروتين من خلال تناول الفاصولياء والعدس والقمح، بينما قد يكون تناول هذه الأطعمة صعبًا على الأطفال، خاصة أولئك الذين يصعب إرضاؤهم".



ويأتي تحذير هيئة الخدمات الصحية الوطنية، بعد توجه بعض العائلات لإجبار أطفالهم منذ صغرهم على اتباع أنظمة صحية نباتية، ما رفع نسبة تداول كتب الطبخ التي تتضمن وصفات مخصصة للأطفال النباتيين، والتي تفتقر للفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الطفل في عملية نموه. (ارم نيوز)