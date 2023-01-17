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صحة

الدهون... اليكم بعض المعلومات الجديدة عنها

Lebanon 24
17-01-2023 | 05:00
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أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن كثيرين لا يزالون إلى الآن حذرين من أكل الدهون. البعض يخشى من السعرات الحرارية التي تحتويها والبعض الآخر من تأثيرها السلبي في عمل القلب.

ويوضح مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني لماذا الدهون ضرورية للجسم. مشيرا إلى ضرورة تمييز الدهون المفيدة عن تلك الضارة.
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ويضيف، أخطر أنواع الدهون، الدهون المتحولة (المارغرين، الوجبات السريعة، الحلويات وبعض الأطعمة المصنعة). لأن هذه الدهون هي بالذات تلك التي تسبب مشكلات في عمل القلب والأوعية الدموية وتسبب السمنة واضطراب عمل منظومة الغدد الصماء.

ويقول: "الدهون المتحولة، هي الدهون الموجودة في المعجنات والنقانق. وهي ناتجة عن عملية هدرجة الزيوت النباتية. وهذه الدهون تعطي المعجنات طعما ونظارة. ولكنها بصراحة ضارة للجسم".

ويضيف، هناك نوعان من الدهون غير المشبعة: الدهون غير المشبعة والدهون الأحادية غير المشبعة، وهي تؤثر إيجابيا في عمل القلب والأوعية الدموية، ويمتصها الجسم بسرعة.

والزيوت النباتية (زيت السمسم وغيره) وبعض المكسرات والبذور غنية بالدهون غير المشبعة. أما زيت الزيتون والأفوكادو وبعض المكسرات وزبدة الفول السوداني فغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة.

ويضيف، يعلم الجميع عن فوائد أوميغا-3. هذه الأحماض الدهنية غير المشبعة موجودة في الأسماك الدهنية. كما توجد في بذور الكتان المطحونة والجوز.

ووفقا له، من الضروري إضافة المنتجات المحتوية على الدهون غير المشبعة إلى النظام الغذائي اليومي، لأنها تجلب الفائدة للجسم.(فيستي. رو)


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