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صحة

دراسة تكشف: إستهلاك هذه الأطعمة يسبب الصلع!

Lebanon 24
17-01-2023 | 16:00
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أظهرت دراسة، أجرتها جامعة تسينغ هوا الصينية، علاقة تستند إلى الارتباط بين تناول المشروبات السكرية بكثرة وتساقط شعر الرأس لدى الرجال.
 
وكشفت النتائج أن الصلع لدى الذكور يرتبط باستهلاك المزيد من الأطعمة المقلية والسكر والعسل والحلويات والآيس كريم، وعدد أقل من الخضروات، مقارنة بمن لا يعانون من هذه الحالة.
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وشارك في الدراسة 1028 طالباً جامعياً ومعلماً، من 31 مقاطعة في الصين، وبلغ متوسط أعمارهم 27.8 عاماً، وتضمنت البيانات معلومات عن حالة الشعر، والمكون الغذائي، ونمط الحياة والحالة النفسية.
 
 
واستهلك المشاركون الذين لديهم صلع ما متوسطه 4.3 لتراً من المشروبات المحلاة بالسكر أسبوعياً، مقارنة بـ 2.5 لتر فقط بين الذين ليس لديهم تساقط في شعر الرأس.
 
 
هذا وشملت المشروبات السكرية: العصائر، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والرياضة، والحليب المُحَلى، والشاي والقهوة المُحلاة.
 
 
ودعت النتائج إلى مزيد من البحث عن علاقة السكريات بالصلع، حيث استندت الدراسة إلى علاقة الارتباط ولم تقدم أسباباً، لكن من المرجح أن عملية تحلل الجلوكوز لها تأثير على تساقط الشعر.
المصدر: 24.ae
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