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صحة
الأكزيما... هل يمكن علاجها بالوصفات العشبية؟
Lebanon 24
18-01-2023
|
08:00
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أعلنت الدكتورة إيرينا غوستيفا، أخصائية الأمراض الجلدية، أنه لا يمكن علاج الأكزيما بواسطة العلاجات الشعبية.
وتشير الأخصائية في مقابلة تلفزيونية، إلى أن الأكزيما، هي مصطلح عام يشير إلى الالتهابات الجلدية. ذلك أن الأكزيما تقسم إلى عدة أنواع جميعها تسبب الحكة والاحمرار والتقشر، وفي الحالات الشديدة تسبب ظهور فقاعات.
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وتقول: "إن عدم حصول مضاعفات وعدوى ثانوية جراء الوصفة الشعبية المتمثلة بدهن القدم بالزبدة مع قطران شجرة البتولا هو فعلا سعادة كبيرة وهبة ربانية".
وتشير إلى أنه لا ينصح أبدا بدهن الأكزيما بزيت نباتي، لأن هذا قد يسبب الإصابة بعدوى ثانوية.
وتضيف: كما لا ينبغي في حالة الأكزيما اخذ حمامات ملحية لأنها تسبب تفاقم الأكزيما الجافة وتزيد الحكة. أما في حالة الأكزيما الرطبة فسوف تزداد رطوبتها أكثر. لذلك بإمكان الطبيب المختص فقط علاج الأكزيما.(فيستي. رو )
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