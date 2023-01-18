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صحة

مخاطر صحية كبرى.. هذا ما يحدثه الدجاج المقلي بجسم الإنسان

Lebanon 24
18-01-2023 | 11:23
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يعد الدجاج أحد أبرز مصادر البروتين، وهو من بين الأطعمة الأكثر شيوعا في العالم، لكن هذا الغذاء قد يصبح مؤذيا بشكل كبير، في حال جرى تحضيره بطريقة غير صحية مثل القلي في الزيت.
 
 
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ووفقاً لموقع "إيت ذيس"، فإن تناول الدجاج المقلي لا يخلو من مخاطر صحية كبرى، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون المتحولة.
وبحسب خبراء الصحة، فإن الدجاج المقلي يحدث تأثيرات سيئة للغاية، من بينها:

- رفع مستوى الكوليسترول في الدم: تفقد قطع الدجاج  جزءا من السوائل الموجودة في جزئها الخارجي، خلال عملية القلي، فتصبح مليئة بالدهون المتحولة وما يعرف بالكوليسترول السيء.

وفي حال أكثر الفرد من تناول الدجاج المقلي، فإن طبقات من الدهون ستتراكم على جدران الشرايين، مفاقمة بذلك خطر الإصابة بأمراض القلب.
 
 
- زيادة الوزن بشكل تدريجي: إذا كنت ممن يتناولون الدجاج المقلي باستمرار، فأنت معرض لزيادة الوزن بشدة، لأن الوجبة الواحدة تضم عددا كبيرا من السعرات الحرارية، كما أن تحضيرها يجري في الزيت، بعد طمرها في الطحين. في بعض الأحيان، قد تكون وجبة صغيرة من الدجاج المقلي في حدود ألف سعرة حرارية، أي ما يقارب أو يفوق نصف احتياج الفرد من السعرات الحرارية في اليوم الواحد، على الأغلب.
 
- السكري: الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة الوزن، تقود بشكل مباشر إلى الإصابة بالسكري، وهو ما يعني أن مرضاً مزمناً يتربص بمن يكثرون من تناول الدجاج المقلي.


- تغير في المزاج: تفاعل الهرمونات الذي يحصل في الجسم، إثر تناول الدجاج المقلي، يؤدي إلى تعكير المزاج.


- زيادة احتمال الوفاة: كشفت دراسة سابقة منشورة في مجلة الطب البريطانية، أن النساء اللائي تناولن وجبة من الدجاج المقلي لمرة واحدة على الأقل في اليوم الواحد، كن أكثر عرضة لخطر الوفاة بـ13 في المئة مقارنة مع النساء اللائي لا يأكلن أي طعام مقلي.

وبالتالي، فإن خفض أكل الدجاج المقلي إلى مرة واحدة فقط في الأسبوع، من شأنه أن يساعد على عيش حياة أطول والاستمتاع بصحة أفضل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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