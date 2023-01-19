أشياء مؤذية تجنّبها بعد مغادرة عيادة الأسنان!

قد يخضع الناس لتخدير موضعي في الفم تفادياً للألم الذي ينجم عن تدخل طبيب الأسنان، سواء تعلق الأمر بإضافة حشوة، أو بخلع ضرس، وحتى الجراحة من أجل زرع الأسنان.

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لأجل الاستفادة قدر الإمكان من العلاج وتفادي المضاعفات، بعد مغادرة عيادة الأسنان، يوصي خبراء الصحة باتباع أربع خطوات أساسية:





- لمس الفم: حاول ألا تزعج مكان التدخل الطبي في الفم، فلا تلمس مكان خلع الضرس أو أي سن من الأسنان، لأن هذا الأمر يزيد خطر النزيف.





- الأكل والشرب: يستحب أيضا ألا يشرب الفرد عن طريق شفاطة، ومن الأفضل أيضا ألا يمضغ الطعام في المنطقة التي خضعت لتدخل طبي. كما يفضل الابتعاد عن الأطعمة المقرمشة أو التي يصعب مضغها، لا سيما في حال كنت قد قمت بحشو أسنان متضررة للتو.





- تفادي التدخين: في حال كنت قد أجريت عملية جراحية في الفم، كما يحصل عند البدء في زراعة سن من الأسنان فمن الأفضل أن تتوقف عن التدخين ليومين أو ثلاثة، لان التدخين مباشرة بعد الخروج من عيادة الطبيب يؤدي إلى إبطاء التماثل للشفاء.





-غسل الأسنان: من الوارد أن ينصحك طبيب الأسنان بأن تؤجل الأمر لساعات قليلة وربما لمدة أطول، حتى تتفادى الاقتراب من منطقة خلع الضرس مثلا.