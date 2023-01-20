14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
الإنفلونزا والتعب... كيف يمكن التمييز بينهما؟
Lebanon 24
20-01-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر الدكتور أندريه ريابكوف، رئيس قسم أمراض الباطنية في إدارة Budu الصحية، من الخلط بين الإنفلونزا والتعب.
ويشير الطبيب إلى أنه في حال المسار الخفيف للإنفلونزا قد يشعر المصاب بالضعف والصداع.
ويضيف موضحا، عندما يكون مسار الإنفلونزا خفيفا لن ترتفع درجة حرارة الجسم أو سترتفع بعض الشيء.
Advertisement
كقاعدة لا ترتفع إلى أكثر من 38 درجة مئوية، وقد تظهر أعراض خفيفة أو لا تظهر أبدا. لكن أعراض الإنفلونزا الشديدة تختلف تماما.
ويقول: "من بين هذه الأعراض سعال جاف وشديد وآلام في الصدر والغثيان وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية وأعلى، وصداع شديد ودوخة وضعف ونعاس وارتباك في الوعي وتشنجات".(ازفيستيا)
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد وصوله إلى عتبة الـ50 ألفاً... هكذا يمكن "ترييح" الدولار
Lebanon 24
بعد وصوله إلى عتبة الـ50 ألفاً... هكذا يمكن "ترييح" الدولار
14:12 | 2023-01-19
19/01/2023 02:12:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الشارع يتحرّك من جديد... اليكم الطرقات المقطوعة حتى الساعة (صور وفيديو)
Lebanon 24
الشارع يتحرّك من جديد... اليكم الطرقات المقطوعة حتى الساعة (صور وفيديو)
12:53 | 2023-01-19
19/01/2023 12:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه الـ 50 ألفاً.. هكذا سيكون مسار الدولار في الفترة المقبلة
Lebanon 24
بعد تخطيه الـ 50 ألفاً.. هكذا سيكون مسار الدولار في الفترة المقبلة
01:45 | 2023-01-20
20/01/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:45 | 2023-01-19
19/01/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا جاء فيه؟
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "صيرفة".. ماذا جاء فيه؟
13:12 | 2023-01-19
19/01/2023 01:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2023-01-20
العناية بالاظافر بشكل مستمر... هل تشكل خطرا على الصحة؟
02:00 | 2023-01-20
تأجيل العمل أكثر من مرة... هكذا يؤثر على صحتكم
23:00 | 2023-01-19
أشياء مؤذية تجنّبها بعد مغادرة عيادة الأسنان!
16:00 | 2023-01-19
أوميغا 3 تحمي من هذا المرض المزمن
14:00 | 2023-01-19
إليكِ أعراض مشاكل السمع عند الرضيع
11:00 | 2023-01-19
زرع عدسة خلف القرنية ينقذك من مرض الزهايمر
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
20/01/2023 16:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
20/01/2023 16:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
20/01/2023 16:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact