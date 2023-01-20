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صحة

الإنفلونزا والتعب... كيف يمكن التمييز بينهما؟

Lebanon 24
20-01-2023 | 08:00
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حذر الدكتور أندريه ريابكوف، رئيس قسم أمراض الباطنية في إدارة Budu الصحية، من الخلط بين الإنفلونزا والتعب.

ويشير الطبيب إلى أنه في حال المسار الخفيف للإنفلونزا قد يشعر المصاب بالضعف والصداع.

ويضيف موضحا، عندما يكون مسار الإنفلونزا خفيفا لن ترتفع درجة حرارة الجسم أو سترتفع بعض الشيء.
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كقاعدة لا ترتفع إلى أكثر من 38 درجة مئوية، وقد تظهر أعراض خفيفة أو لا تظهر أبدا. لكن أعراض الإنفلونزا الشديدة تختلف تماما.

ويقول: "من بين هذه الأعراض سعال جاف وشديد وآلام في الصدر والغثيان وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 40 درجة مئوية وأعلى، وصداع شديد ودوخة وضعف ونعاس وارتباك في الوعي وتشنجات".(ازفيستيا)


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