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صحة
خبر مهمّ للرجال.. مشروبات الطاقة والمياه الغازية تؤدي للصلع!
Lebanon 24
20-01-2023
|
14:00
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توصلت دراسة جديدة إلى أن الرجال الذين يشربون مشروبات الطاقة بشكل مفرط والمشروبات الغازية وحتى الشاي والقهوة المحلاة أكثر عرضة لفقدان شعرهم.
والدراسة التي أجراها خبراء من جامعة تسينغهوا في بكين فحصت 1000 رجل تمت ملاحظتهم بعد شرب ما بين لتر واحد إلى ثلاثة لترات من المشروبات كل أسبوع.
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وفقًا للنتائج، فإن أولئك الذين تناولوا أكثر من مشروب مُحلى يومياً كانوا أكثر عرضة بنسبة 42% لتساقط الشعر، مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك.
وكشفت المجلة أن أولئك الذين تناولوا وجبات سريعة وعدد أقل من الخضار كانوا أكثر عرضة لخطر تساقط الشعر أيضاً، بحسب ما نقل موقع complex.
أما الرجال الذين اعترفوا بفقدان شعرهم فقد قالوا أيضاً إنهم شربوا 12 مشروباً سكرياً في الأسبوع في المتوسط.
بدوره، قال طبيب الأمراض الجلدية، الدكتور شارون وونغ، لصحيفة The Sun، إن "خلايا بصيلات الشعر هي ثاني أسرع الخلايا تقسيماً في الجسم وتتطلب جميع العناصر الغذائية لنظام غذائي صحي متوازن.
وهذا يشمل البروتينات الخالية من الدهون، والكربوهيدرات والدهون الجيدة، والفيتامينات والمعادن، ولكن لا يوجد طعام خارق للشعر.
وأضاف "يعد نقص التغذية والأنظمة الغذائية القاسية سببًا شائعًا لضعف الشعر وتساقطه".
المصدر: العربية
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