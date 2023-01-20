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صحة
عكس ما تعتقدون.. ما تأثير الصودا "دايت" عليكم؟
Lebanon 24
20-01-2023
|
23:00
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يعتقد كثير من الناس أن مشروبات الصودا الـ"دايت" صحيّة مقارنة بالعادية، لأنها لا تحتوي على سكر أو سعرات حرارية. لكن السكريات الاصطناعية المستخدمة لتحليتها تستقلب في الجسم مثل السكر، كما أن بعضها يعمل كمليّن لتسهيل حركة الأمعاء.
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واشارت تقارير من جامعة ميتشغان الأميركية الى أن أنواع عدة من السكريات الاصطناعية تسبب صعوبات في الهضم لدى كثيرين، وكلما زاد استهلاكها زادت مشاكل الجهاز الهضمي التي يعانون منها. ومن السكريات المستخدمة في مشروبات الدايت: مانيتول، السوربيتول، إكسيليتول، لاكتيتول، إيسوملات، مالتيتول والاريثريتول.
وبحسب موقع "ليفينغ سترونغ"، ليست المحليات الكيميائية الاصطناعية فقط سبب المشاكل في الـ"دايت" صودا، فمن عادة مستهلكي الدايت تناول أكثر من عبوة، كونها قليلة السعرات الحرارية. ونظراً لاحتواء الصودا على جرعة كبيرة من الكافيين الذي يسبب انقباض وحركة الأمعاء.
هذا وتعتبر مادة "ستيفيا" الأفضل من بين السكريات الاصطناعية، وهي ذات مصدر نباتي من نبات يحمل نفس الاسم، ولا تصنّف كمليّن مثل بقية المحليات الاصطناعية.
المصدر: 24.ae
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