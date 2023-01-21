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صحة

هذا المشروب قد يساعدك في حرق دهون البطن خلال أسابيع!

Lebanon 24
21-01-2023 | 02:00
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قد يساعد مشروب الخل في التخلص من الدهون المخبأة في أعماق تجويف البطن، مما يزيد من خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من الحالات الصحية من مرض السكري إلى أمراض القلب.

 

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Bioscience و Biotechnology و Biochemistry، فإن أحد المشروبات التي يمكن أن تساعد في تقليل دهون البطن العنيدة هو الخل.

 

وفي الوقت الذي قد يكون للخل التأثير الحامض فقد تم ربطه بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية بما في ذلك خفض مستويات الكوليسترول وفقدان الوزن.

 

إنه عنصر أساسي في كل خزانة مطبخ هو ببساطة مزيج من حمض الأسيتيك والماء، مصنوع عن طريق التخمير.

 

وقد تم إعطاء الأشخاص 500 مليلتر من مشروب يحتوي إما على 15 مليلترًا من الخل أو 30 مليلترًا أو بدون خل على الإطلاق.

 

وبعد اتباع نظام الشرب هذا لمدة 12 أسبوعًا لاحظ الباحثون أن الدهون الحشوية انخفضت "بشكل ملحوظ" في مجموعتي الخل.

 

كما لاحظوا انخفاضًا في وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر لدى الأشخاص الذين شاركوا في التجربة وقد نال نوع معين من الخل الكثير من الثناء عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن وهو خل التفاح.

 

ويساعد الخل على تقليل امتصاص النشويات من الطعام كما يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول و يخفض من شهيتك. (تركيا الآن)

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