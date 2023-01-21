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صحة

تناول وجبة واحدة في اليوم قد يسبّب الوفاة!

Lebanon 24
21-01-2023 | 05:00
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نبهت دراسة جديدة أُجريت على 24011 بالغاً في الولايات المتحدة فوق سنّ الأربعين إلى أن عدم تناول واحدة من الوجبات الثلاث الأساسية خلال اليوم، قد يكون له الجانب السلبي الخطر قد يصل إلى حدّ الموت.

 

ونقل موقع Sciencealert الدراسة التي وجدت رابطاً قوياً بين تخطّي وجبة الإفطار وزيادة مخاطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بينما ارتبط تخطي الغداء أو العشاء بزيادة مخاطر الوفيات الناجمة عن كل الأسباب، بما في ذلك ارتفاع مخاطر الأمراض القلبية الوعائية.

 

كما أظهرت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا الوجبات الثلاث في أوقات قريبة جداً من بعضها يواجهون المشاكل الصحية أيضاً، فقد تبين أن تناول وجبتين متجاورتين في غضون 4 أو 5 ساعات مرتبط بزيادة مخاطر الوفاة لكل الأسباب.

 

وفي هذا الإطار، قال عالم الأوبئة يانغبو صن من جامعة تينيسي: "لقد كشف بحثنا أن الأفراد الذين يتناولون وجبة واحدة فقط في اليوم هم أكثر عرضة للوفاة من أولئك الذين يتناولون وجبات يومية أكثر". وأضاف أنه "بناء على هذه النتائج، نوصي بتناول وجبتين إلى 3 وجبات على الأقل، موزّعة على مدار اليوم".

 

ولفت إلى أنه على الرغم من ذلك، لا تعدّ هذه الدراسة شاملة بما يكفي لتحديد ما إذا كان تخطي وجبة قد يسبّب الوفاة المبكرة بالفعل، لذا قام فريق البحث بتعديل النتائج التي توصلوا إليها لمراعاة الاختلافات في العديد من العوامل التي تؤثر في صحة الجسم، بما في ذلك التدخين وشرب الكحول ومستويات النشاط البدني وجودة النظام الغذائي وانعدام الأمن الغذائي. (لها)

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