نصائح غير معروفة تساعد على النوم في دقائق!

قد يحدث النوم الجيد ليلاً فرقاً كبيراً في يومك، مما يجعلك تشعر بالانتعاش والاستعداد لمواجهة التحديات في حياتك. لذلك عندما تكافح من أجل النوم، يمكن أن تشعر بالتوتر والإحباط بشكل لا يصدق، مع العلم أن ذلك سيؤثر على مزاجك وأدائك في صباح اليوم التالي.

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وأظهر مسح أجرته Get Laid Beds، خُمس الأشخاص في المملكة المتحدة يستغرقون ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات للنوم بمجرد دخولهم إلى الفراش، وهذا ليس مثالياً. وإذا وجدت نفسك غير قادر على النوم، فقد ترغب في تجربة بعض الحيل "غير العادية" التي ينصح بها الخبراء.

وشاركت الدكتورة ديزي ماي ثلاث نصائح غير معروفة لأولئك الذين يحتاجون إلى القليل من المساعدة ليغطوا في النوم، وتقول إن هذه الحيل ستساعد على النوم في دقائق قليلة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وتتمثل حيلة الدكتورة ديزي الأولى في إبقاء عينيك مفتوحتين، الأمر الذي قد يبدو غير بديهي إلى حد ما، لكن هذا هو بيت القصيد.

وأوضحت الخبيرة أنه "يجب عليك إجبار نفسك على البقاء مستيقظاً لأن هذا سيخدع عقلك للقيام بالعكس"، وفسّرت: "هناك في الواقع عبارة لوصف هذا، والتي تسمى: النية المتناقضة، حيث تتحدى نفسك للبقاء مستيقظاً وتخدع عقلك ليعطي أوامر النوم"، مضيفة: "كل ما عليك فعله هو الاستلقاء في السرير، وإبقاء عينيك مفتوحتين قدر الإمكان، وكرر العبارات" لا تنام" أو"لن أنام". وستتعب عضلات عيناك بسرعة وستغط على الأرجح في النوم".

وتمضي الدكتورة ديزي ماي في اقتراح تقنية التنفس، المعروفة باسم طريقة 4-7-8، وشرحت: "للقيام بذلك، عليك أن تضع لسانك على سقف فمك للقيام بالتمرين بالكامل، خلف أسنانك مباشرة. ثم قم بالزفير من خلال فمك. بعد ذلك، أغلق فمك واستنشق من أنفك لمدة أربع ثوان. ثم احبس أنفاسك لمدة سبع ثوان". وتابعت ديزي: "الآن بعد الانتهاء من أول خطوتين، أخرج الزفير من خلال فمك، ولمدة 8 ثواني. كرر هذا حتى تنام بسرعة".

أما نصيحة الدكتورة ديزي الأخيرة فتتعلق بالتفكير في أحداث اليوم؛ واشارت الى إن المضي قدماً في يومك يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً عند محاولة النوم، وقالت: "فكر بما كان عليه يومك أثناء استلقائك في السرير، ولكن افعل ذلك بدءاً من النوم في المساء، إلى الاستيقاظ أول شيء في ذلك الصباح. افعل كل شيء بترتيب عكسي. هذا سيبقي عقلك بعيداً عن أي مخاوف، ويساعدك على النوم بسرعة".