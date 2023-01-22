14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
الرمان... اليكم أبرز الفوائد
Lebanon 24
22-01-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الدكتور أنطون بريكين، خبير التغذية الروسي، أن للرمان خصائص كمضاد للالتهابات ومسكن للألم وغيرها من الخصائص المفيدة. ومع ذلك على البعض الحد من تناوله.
ويشير الخبير إلى أن الرمان حتوي على الكثير من المواد التي لها خصائص كمضاد للأكسدة، وفيتامينات С وА ومجموعة В، والبوتاسيوم والمنغنيز وحمض الفوليك وحمض النيكوتين.
Advertisement
ويقول: "كما أن عصير الرمان يعتبر مثابة مدر خفيف للبول والصفراء وله خصائص كمضاد للالتهابات ومطهر ومسكن للألم. وينصح بتناول عصير الرمان في حالات الإسهال، ولكن لا ينصح بتناوله مركزا خاصة إذا كان الشخص يعاني من التهاب المعدة أو قرحة المعدة. كما يجب تناول الرمان بحذر في حالة الحساسية الغذائية.
وأيضا لا ينصح أبدا بتناول عصير الرمان مع بعض الأدوية وبالذات الخاصة بخفض مستوى الكوليسترول".
ويضيف: خلافا للاعتقاد الشائع، نسبة عنصر الحديد في الرمان ضئيلة وصعبة الامتصاص. لذلك لا يمتص الجسم منها سوى 5 بالمئة فقط. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تخضع هذه الكمية من الحديد لعدد من التغييرات قبل دمجها في عمليات التمثيل الغذائي.
ويقول: "لذلك، فإن الاعتقاد السائد بأن الرمان قادر على زيادة نسبة الهيموغلوبين في الدم صحيح جزئيا فقط. أي من الصعب للغاية الحفاظ على المستوى الأمثل من الحديد بمساعدة عصير الرمان فقط لأنه في هذه الحالة يحتاج الشخص إلى شرب عدة لترات منه يوميا، وهو أمر محفوف بمخاطر عديدة بما فيها زيادة خطر الإصابة بمرض السكري".(إزفيستيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ترقّبوا.. التغذية الكهربائيّة ستزداد اعتباراً من هذا اليوم
Lebanon 24
ترقّبوا.. التغذية الكهربائيّة ستزداد اعتباراً من هذا اليوم
14:08 | 2023-01-21
21/01/2023 02:08:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله مساء اليوم
13:39 | 2023-01-21
21/01/2023 01:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مُفاجئة في بيروت.. رصاصة تستهدف لاعباً خلال مباراة رياضيّة!
Lebanon 24
حادثة مُفاجئة في بيروت.. رصاصة تستهدف لاعباً خلال مباراة رياضيّة!
12:19 | 2023-01-21
21/01/2023 12:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
البطاقات المصرفيّة بحكم الملغاة؟
Lebanon 24
البطاقات المصرفيّة بحكم الملغاة؟
02:30 | 2023-01-22
22/01/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قتيل وعدد من الجرحى... حادث مروّع في منطقة "سليم سلام"
Lebanon 24
قتيل وعدد من الجرحى... حادث مروّع في منطقة "سليم سلام"
02:07 | 2023-01-22
22/01/2023 02:07:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:00 | 2023-01-22
عادات انتشرت مع "كورونا" تضرّ بالدماغ... ما هي؟
05:37 | 2023-01-22
دراسة تقترب من حل معضلة ظهور "الأنشطة الخارقة".. ما علاقة الأشباح والكائنات الفضائية؟
05:00 | 2023-01-22
الاستحمام وطول العمر... ما العلاقة بينهما؟
23:01 | 2023-01-21
التقاعد المبكر قد يسرّع الاصابة بـ"الالزهايمر"... اليكم التفاصيل
14:00 | 2023-01-21
نصائح غير معروفة تساعد على النوم في دقائق!
11:00 | 2023-01-21
تقليل مظاهر الشيخوخة.. هل يصبح الحلم حقيقة في 2028؟
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
22/01/2023 17:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
22/01/2023 17:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
22/01/2023 17:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact