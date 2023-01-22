الكلام أثناء النوم.. لماذا يحدث وهل يعني وجود مشكلة صحية؟

إن الكلام أثناء النوم قد يكون في بعض الأحيان علامة على وجود مشكلة.



ويتحدث اثنان من كل 3 أشخاص أثناء نومهم في مرحلة ما، وفق ما أوضحت عالمة النوم، تيريزا شنورباخ.



ويعد التحدث أثناء النوم، نوعا من الأرق أو نشاط نوم غير طبيعي.

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وقالت شنورباخ: "عادة ما يكون غير ضار، لكنه قد يشير إلى اضطراب نوم أو مشكلة صحية أكثر خطورة".

لا يزال السبب وراء حديث بعض الأشخاص خلال نومهم مصدرا للخلاف بين الأبحاث، ويمكن أن يكون مرتبطا بالأحداث الأخيرة في حياة النائم، أو بالأحلام التي يحلمها.

وفي هذا الصدد، أوضحت شنورباخ لصحيفة "ذي صن" البريطانية: "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد أسباب الكلام أثناء النوم، لكنه غالبا ما يرتبط بقلة النوم".

وتابعت قائلة: "تتضمن عوامل خطر التحدث أثناء النوم، الإجهاد والحرمان من النوم، وشرب الكحول، لكن التكرار العشوائي للحديث أثناء النوم نادرا ما يكون مشكلة"، مشيرة إلى أن "الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) هم أكثر عرضة للحديث أثناء النوم، وقد يصل بهم الحال إلى الصراخ أثناء النوم". (سكاي نيوز عربية)