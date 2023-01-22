هذا النوع من الموسيقى سيساعدك على النوم.. اليكم آخر الدراسات





فقد وجدت دراسة أن ما يقرب من ثلث الأغاني التي يستخدمها الناس للنوم ليلا هي ذات طاقة عالية بشكل مدهش، بحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية.

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ووجد تحليل لأكثر من 225000 مقطع صوتي من قوائم التشغيل المتعلقة بالنوم، أن 31% من الأغاني نشطة بشكل غير متوقع وأسرع في إيقاعها.



وتفوق هذه الأغاني في عددها الأغاني الهادئة والبطيئة، حيث يبدو أن الكثير من الناس يفضلون الاستماع إلى شيء حيوي.



ولا يملك الباحثون أي طريقة لمعرفة ما إذا كانت الأغاني الأسرع والأكثر هزا التي اعتاد الناس على الانجراف بها تجعلهم مستيقظين أو تساعدهم بالفعل على النوم. من الشائع جدا أن الاستماع إلى الموسيقى الهادئة قد يساعد على النوم، إلا أن الكثيرين لن يختاروا الاستماع إلى موسيقى الغيتار الكلاسيكي.فقد وجدت دراسة أن ما يقرب من ثلث الأغاني التي يستخدمها الناس للنوم ليلا هي ذات طاقة عالية بشكل مدهش، بحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية.ووجد تحليل لأكثر من 225000 مقطع صوتي من قوائم التشغيل المتعلقة بالنوم، أن 31% من الأغاني نشطة بشكل غير متوقع وأسرع في إيقاعها.وتفوق هذه الأغاني في عددها الأغاني الهادئة والبطيئة، حيث يبدو أن الكثير من الناس يفضلون الاستماع إلى شيء حيوي.ولا يملك الباحثون أي طريقة لمعرفة ما إذا كانت الأغاني الأسرع والأكثر هزا التي اعتاد الناس على الانجراف بها تجعلهم مستيقظين أو تساعدهم بالفعل على النوم.





وقالت الدكتورة كيرا فايب غيسبرسن، كبيرة معدي الدراسة من مركز الموسيقى في الدماغ بـ"جامعة آرهوس" في الدنمارك: "لن أستمع إلى براين آدامز لمحاولة النوم، شخصيا، ولكن بشكل أسرع، وموسيقى أكثر نشاطا. من منظور عقلي، إذا كنت تستمع إلى أغنية بوب أو روك سريعة تعرفها جيدا، لذا قد تساعدك في الاسترخاء. نحن نعمل حاليا على اختبار الفرضية القائلة بأن الألفة عامل مهم لموسيقى النوم".



وقام الباحثون بتحليل سماتهم الموسيقية مقارنة بمجموعة مختارة من الأغاني الشائعة التي استمع إليها الناس على مدار اليوم.



وتنقسم موسيقى النوم إلى ست فئات، مع الفئة الأكثر شعبية، والتي تحتوي على ما يقرب من نصف المقطوعات الموسيقية، وهي خاصة بالأصوات "المحيطة". وكانت هذه في الغالب أغان مرتبطة بالتأمل أو تحتوي على أصوات طبيعية أو رنّات موسيقية محددة. لكنهم يشتبهون في أنه حتى موسيقى الروك أو فرق الحفلات، إذا كان الناس يعرفونها جيدا، قد تكون مألوفة بشكل مريح، وتجعل الناس في حالة مزاجية جيدة، ما يصرفهم عن ضغوط اليوم، لذا فقد يصبحون مستعدين للنوم.وقالت الدكتورة كيرا فايب غيسبرسن، كبيرة معدي الدراسة من مركز الموسيقى في الدماغ بـ"جامعة آرهوس" في الدنمارك: "لن أستمع إلى براين آدامز لمحاولة النوم، شخصيا، ولكن بشكل أسرع، وموسيقى أكثر نشاطا. من منظور عقلي، إذا كنت تستمع إلى أغنية بوب أو روك سريعة تعرفها جيدا، لذا قد تساعدك في الاسترخاء. نحن نعمل حاليا على اختبار الفرضية القائلة بأن الألفة عامل مهم لموسيقى النوم".وقام الباحثون بتحليل سماتهم الموسيقية مقارنة بمجموعة مختارة من الأغاني الشائعة التي استمع إليها الناس على مدار اليوم.وتنقسم موسيقى النوم إلى ست فئات، مع الفئة الأكثر شعبية، والتي تحتوي على ما يقرب من نصف المقطوعات الموسيقية، وهي خاصة بالأصوات "المحيطة". وكانت هذه في الغالب أغان مرتبطة بالتأمل أو تحتوي على أصوات طبيعية أو رنّات موسيقية محددة.