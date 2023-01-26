Advertisement

صحة

ليس مخفوق البروتين.. مشروب طبيعي يمنحك القوة في التمارين

Lebanon 24
26-01-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1032538-638103458204666334.jpeg
Doc-P-1032538-638103458204666334.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحرص الكثير من الرياضيين على الحصول على "مخفوق البروتين" قبل التوجه إلى النادي الرياضي، ليزيد من نشاطهم وقوة عضلاتهم أثناء التمرين، إلا أن دراسة جديدة وجدت بديلا صحيا قد يغني هؤلاء عن مثل تلك المشروبات.
Advertisement

ووجد باحثون من جامعة إكستر البريطانية، أن عصير الشمندر يزيد بشكل كبير من قوة العضلات، مما يسمح لك برفع أوزان أثقل وأداء المزيد من التكرارات للتمرين.

ويعود السبب في ذلك إلى أن الخضروات مثل الشمندر، غنية بالنترات والمواد الكيميائية التي تعزز الأكسجين والدم بالجسم، وقد ارتبطت بزيادة القدرة على التحمل.

يذكر أن القهوة أيضا تعمل كمنبه قوي يمكن أن يساعد في التمارين، عن طريق تحفيز الجهاز العصبي المركزي وإعطائك المزيد من الطاقة.
المصدر: سكاي نيوز
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:06 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:28 | 2023-01-26
08:00 | 2023-01-26
05:00 | 2023-01-26
02:00 | 2023-01-26
23:00 | 2023-01-25
16:00 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website