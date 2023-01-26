منها الطماطم والخبز... هذه الأطعمة لا يجب تخزينها في الثلاجة

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يعد تخزين الطعام في الثلاجات أمرا مريحا للغاية ويزيد من مدة صلاحيتها، ويحتفظ الكثيرون بمختلف الأطعمة في الثلاجات لمنعها من التعفن بسرعة.لكن هناك أطعمة لا ينبغي تخزينها في الثلاجات لأنها يمكن أن تفسد أو قد يكون هناك تغير في المذاق والقوام، وفق موقع "onlymyhealth" المتخصص في التغذية والشؤون الصحية.وإليكم 10 أطعمة لا يجب تبريدها:- الموزيجب ألا تخزن الموز في ثلاجتك أبدا لأن درجة حرارة الثلاجة غير مناسبة له. تعمل درجات الحرارة الباردة في الثلاجة على تكسير جدران خلايا قشر الموز وتحويلها سريعا إلى اللون البني وزيادة معدل النضج.- الطماطميجب تجنب الاحتفاظ بالطماطم في الثلاجة حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعطيل عملية النضج وتغيير مذاقها وملمسها. لذلك، احفظ الطماطم بعيدا عن الثلاجة لتحافظ على مذاقها وملمسها.- الخبزيميل معظمنا إلى تخزين الخبز في الثلاجات، لكن ذلك ليس مثاليا. يمكن أن تجعله درجات الحرارة المنخفضة جافا وقديما بمعدل أسرع. بدلا من ذلك، يمكنك الاحتفاظ به في مكان بارد ومظلم. إذا كان لديك الكثير من الخبز، فقم بتخزينه في الفريزر وتحميصه عند الحاجة لتناوله.- العسليجب تجنب تخزين العسل في الثلاجات لأنه يمكن أن يتبلور في درجات الحرارة الباردة. يجب حفظ العسل في درجة حرارة الغرفة.- البطاطسلا ينبغي أبدا تبريد البطاطس لأنه قد يؤدي إلى تكسير النشا الموجود فيها. يمكن أن يغير ذلك طعمها.- الأفوكادولا يجب تخزين الأفوكادو في الثلاجات لأنه قد يبطئ عملية النضج ويقوي قوام الثمار. يمكنك الاحتفاظ به خارج الثلاجة والاستمتاع بمذاق هذه الفاكهة اللذيذة.- زيت الطهييعد تخزين زيت الطهي مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون والزيت النباتي وما إلى ذلك في الثلاجة أمرا محظورا. يمكن أن تتسبب درجة الحرارة الباردة في تكثيفه وتجمده، وهو أمر غير مناسب عند استخدامه للطهي. بدلا من ذلك، قم بتخزينه في مكان مظلم وبارد لزيادة عمر هذه الزيوت.- البصليتواجد البصل في منزلك على مدار العام، مما يعني أن هناك ضرورة لتخزينه أيضا، ولكن ليس في الثلاجات. رطوبة الثلاجة تجعله متعفنا وطريا. يجب تخزينه في أماكن باردة ومظلمة وتجنب إبقائه بالقرب من البطاطس. هذا لأن البصل سوف يفسد في غضون أسابيع قليلة إذا تم حفظه في منطقة مغلقة بسبب الغازات المنبعثة من البطاطس.- القهوةعنصر آخر لا ينبغي حفظه في الثلاجات هو القهوة. يمكن أن يغير ذلك طعم القهوة ونكهتها بشكل كبير. يجب تخزين القهوة في وعاء محكم الإغلاق وإبعاده عن أشعة الشمس. يمكن أن تتسبب الرطوبة في الثلاجة في تراكم التكثيف المائي، وهو أمر غير جيد لنكهة القهوة المطحونة أو حبوب البن الكاملة.- الثوميجب عدم تخزين الثوم في الثلاجات لأنه يتسبب في إنباته ويقلل من عمره. يجب عليك الاحتفاظ به في مكان جاف وبارد لضمان إمكانية استخدامه لفترة أطول دون أن يفقد طعمه.- المكسراتتساعد درجات الحرارة الباردة على منع تفسخ الزيوت الطبيعية في المكسرات. يمكن أن تمتص المكسرات المقشرة أيضا الروائح الأخرى الكامنة في الثلاجة. قم بتخزين المكسرات في حاوية محكمة الإغلاق في حجرة المؤن.- المنتجات المخبوزةلا شيء يفسد دونات ناعمة ورقيقة مثل درجة حرارة أقل من 40 درجة. تتصلب الدهون الموجودة في المخبوزات في درجات الحرارة الباردة مما يؤدي إلى كبح النكهات وكذلك تقوية الملمس.