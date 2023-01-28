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صحة

عارض يظهر بوضوح في الصباح.. إلى ماذا يشير؟

Lebanon 24
28-01-2023 | 11:00
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كشف خبراء أن هناك احتمال أن يكون شخص ما مصاب بهشاشة العظام، الشكل الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل، إذا كان يعاني من التيبس "خاصة في الصباح".

وأوضحت منظمة Creaky Joints الخيرية: "يمكن أن تسبب هشاشة العظام ألماً وتيبساً (خاصة في الصباح) وتورماً في مفاصل اليدين".
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وأفاد الدكتور كيفين واين: "أعراض هشاشة العظام عادة ما تكون أسوأ في يد المريض".

ومع ذلك، فإن الصلابة التي تشعر بها في اليد يمكن أن تكون عابرة، حيث يمكن أن يرتخي الإحساس في غضون خمس إلى خمس عشرة دقيقة فقط.

ويلاحظ الخبراء في Creaky Joints أن ألم اليد يمكن أن يكون أيضا مؤشرا على تقلص الدوبويتران، وهي حالة "تصبح فيها أنسجة راحة اليد والأصابع سميكة ومشدودة، ما يؤدي إلى تجعد الأصابع إلى الداخل".

والأشخاص الذين يدخنون أو يشربون الكثير من الكحول أو يعانون من نوبات مرضية أو مرض السكري هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

وإذا كان ألم اليد ناتجا عن هشاشة العظام، فبمرور الوقت، يمكن أن تتطور عظام إضافية في المفاصل، تُعرف بـ"النتوءات العظمية" (غالبا ما تتكون نتوءات العظام (النابتة العظمية) في أماكن التقاء العظام - أي في المفاصل. ومن الممكن كذلك أن تَتكون على عظام عمودك الفقري).

ويوصى بزيارة الطبيب إذا كنت تشك في إصابتك بالتهاب المفاصل. (روسيا اليوم) 
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