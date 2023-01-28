Advertisement

صحة

علامات يمكن سماعها تساعد على الكشف المبكر عن "باركنسون"

Lebanon 24
28-01-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1033139-638105063101745087.jpg
Doc-P-1033139-638105063101745087.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المعروف أن مرض باركنسون هو حالة تؤثر على الدماغ، يسبب مشاكل مثل الاهتزاز والتصلب التي تزداد سوءا بمرور الوقت.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج لهذه الحالة، إلا أن اكتشاف العلامات مبكرا يمكن أن يساعد في السيطرة على المرض.
Advertisement

وبحسب " الصن" البريطانية، قال مجموعة من المسعفين في جامعة كاوناس للتكنولوجيا، بلتوانيا إنك قد تتمكن من سماع إحدى أولى علامات مرض باركنسون.
 
وكشفت أبحاثهم أن مرضى باركنسون في مراحله المبكرة يميلون إلى التحدث بنبرة أكثر هدوءا ورتابة.

ومن أجل اختبار ذلك، استخدم الأطباء الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط الكلام.

تم وضع المشاركين في مكان عازل للصوت حيث قام ميكروفون بتسجيل حديث الأشخاص المصابين بباركنسون وبدونه.

ثم استمعت الخوارزمية المعدة لهذا الغرض إلى الكلام لاكتشاف التغييرات الطفيفة التي قد لا تتمكن الأذن البشرية من التقاطها.
 
وجد المسعفون أيضا أن المصابين بمرض باركنسون قد يتحدثون أيضًا بطريقة أبطأ وأكثر عشوائية.

ريتايس ماسكيلوناس، الباحث في جامعة كاوناس للتكنولوجيا قال: "نحن لا نخلق بديلاً للفحص الروتيني للمريض، طريقتنا مصممة لتسهيل التشخيص المبكر للمرض وتتبع فعالية العلاج".

بينما وجد الخبراء أن التغيير في الكلام قد يكون أحد الأعراض، فإن هيئة الصحة البريطانية تنص على أن هناك ثلاث علامات رئيسية للحالة:

- الاهتزاز اللاإرادي لأجزاء معينة من الجسم، والمعروف باسم الرعاش.
- حركة بطيئة
- تصلب العضلات وانعدام مرونتها
وتنص الإرشادات على أن الشخص المصاب بهذه الحالة قد يعاني أيضا من مجموعة واسعة من الأعراض الجسدية والنفسية الأخرى، ويمكن أن يشمل ذلك:

- الاكتئاب
- القلق (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2023-01-28
15:00 | 2023-01-28
11:00 | 2023-01-28
08:00 | 2023-01-28
05:00 | 2023-01-28
02:00 | 2023-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website