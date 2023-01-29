للرجال.. إحذروا تناول هذه المشروبات بشكل مفرط قد يسبب الصلع!

خلصت دراسة جديدة إلى أن الرجال الذين يشربون بعض المشروبات بشكل مفرط مثل المشروبات الغازية والطاقة وحتى الشاي والقهوة المحلاة هم أكثر عرضة لفقدان شعرهم مع الوقت.

وأجرى الدراسة خبراء من جامعة تسينغهوا في بكين، وتم فحص 1000 رجل تمت ملاحظتهم بعد شرب ما بين ليتر واحد إلى 3 ليترات من المشروبات كل أسبوع، وبينت النتائج، أن أولئك الذين تناولوا أكثر من مشروب مُحلى يومياً كانوا أكثر عرضة بنسبة 42٪ لتساقط الشعر، مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك.

ونقل موقع complex نتائج الدراسة التي كشفت أن أولئك الذين تناولوا وجبات سريعة وعدد أقل من الخضار كانوا أكثر عرضة لخطر تساقط الشعر أيضاً، أما الرجال الذين اعترفوا بفقدان شعرهم فقد قالوا أيضاً إنهم شربوا 12 مشروباً سكرياً في الأسبوع في المتوسط.

بدوره، قال طبيب الأمراض الجلدية، الدكتور شارون وونغ، لصحيفة The Sun، إن "خلايا بصيلات الشعر هي ثاني أسرع الخلايا تقسيماً في الجسم وتتطلب جميع العناصر الغذائية لنظام غذائي صحي متوازن وهذا يشمل البروتينات الخالية من الدهون، والكربوهيدرات والدهون الجيدة، والفيتامينات والمعادن، ولكن لا يوجد طعام خارق للشعر".

وأضاف: "يعد نقص التغذية والأنظمة الغذائية القاسية سببا شائعا لضعف الشعر وتساقطه". (لها)