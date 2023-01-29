Advertisement

صحة

للرجال.. إحذروا تناول هذه المشروبات بشكل مفرط قد يسبب الصلع!

Lebanon 24
29-01-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1033315-638105560335119528.jpg
Doc-P-1033315-638105560335119528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

خلصت دراسة جديدة إلى أن الرجال الذين يشربون بعض المشروبات بشكل مفرط مثل المشروبات الغازية والطاقة وحتى الشاي والقهوة المحلاة هم أكثر عرضة لفقدان شعرهم مع الوقت.

 

وأجرى الدراسة خبراء من جامعة تسينغهوا في بكين، وتم فحص 1000 رجل تمت ملاحظتهم بعد شرب ما بين ليتر واحد إلى 3 ليترات من المشروبات كل أسبوع، وبينت النتائج، أن أولئك الذين تناولوا أكثر من مشروب مُحلى يومياً كانوا أكثر عرضة بنسبة 42٪ لتساقط الشعر، مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك.

 

ونقل موقع complex نتائج الدراسة التي كشفت أن أولئك الذين تناولوا وجبات سريعة وعدد أقل من الخضار كانوا أكثر عرضة لخطر تساقط الشعر أيضاً، أما الرجال الذين اعترفوا بفقدان شعرهم فقد قالوا أيضاً إنهم شربوا 12 مشروباً سكرياً في الأسبوع في المتوسط.

 

بدوره، قال طبيب الأمراض الجلدية، الدكتور شارون وونغ، لصحيفة The Sun، إن "خلايا بصيلات الشعر هي ثاني أسرع الخلايا تقسيماً في الجسم وتتطلب جميع العناصر الغذائية لنظام غذائي صحي متوازن وهذا يشمل البروتينات الخالية من الدهون، والكربوهيدرات والدهون الجيدة، والفيتامينات والمعادن، ولكن لا يوجد طعام خارق للشعر".

 

وأضاف: "يعد نقص التغذية والأنظمة الغذائية القاسية سببا شائعا لضعف الشعر وتساقطه". (لها)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:00 | 2023-01-29
07:14 | 2023-01-29
02:00 | 2023-01-29
23:00 | 2023-01-28
16:00 | 2023-01-28
15:00 | 2023-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website