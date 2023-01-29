اعتمدوا هذه الحيل البسيطة للتقليل من استهلاك الملح في الطعام

الملح هو من بين المواد الاستهلاكية الأكثر استهلاكاً في العالم، ولكن من المهم الانتباه إلى كمية الملح التي نتناولها، والتي يجب ألاّ تتجاوز ملعقة صغيرة تساوي 2،300 ميلليغرام في اليوم.

ويوصي الأطباء بضرورة التخفيف من استهلاك الملح، لأنه مرتبط بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي قد يسبّب الجلطات وأمراض القلب.

ويقدّم الأطباء مجموعة من النصائح السهلة التي تساعد الأشخاص في التقليل من استهلاك الملح في الطعام، ومنها:

- يمكن استخدام الليمون الحامض كنكهة بديلة للملح في الطعام.

- من المفيد طلب الوجبات الجاهزة في المطاعم بدون ملح.

- التقليل من استخدام الصلصات والمنتجات الفورية المعلّبة.

- وضع الصلصات وتوابل السلطة في جانب الصحن، واستخدام القليل منها.

- تناول اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية الطازجة بدلاً من تلك المصنّعة.

- اختيار المكسّرات غير المملّحة، أو استبدلها بأعواد الجزر والكرفس. (لها)