مصنع يصنع مشروب قهوة شهير من بودرة السيراميك... ما صحّة الخبر؟

إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمصنع في مصر مع تأكيدات أنه كان يصنع مشروب القهوة من بودرة السيراميك، ممّا تسبب في صدمة كبيرة دفعت عددا من نواب البرلمان لتقديم طلبات إحاطة داخل المجلس حول تلك الواقعة والمطالبة بتشديد الإجراءات الرقابية لحماية المستهلكين. غير أن مسؤولاً في وزارة التموين أكد لـ"سكاي نيوز عربية" أنه لا صحة لما تردد عن أن المصنع المضبوط كان يصنع مشروب القهوة أو غيره من بودرة السيراميك.

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وضبطت شرطة التموين مصنعاً في محافظة الغربية شمالي القاهرة، يقوم بتقليد العلامات التجارية لمشروب قهوة وشاي شهيرين وعدة منتجات أخرى.





وشدد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المصرية، عبد المنعم خليل، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" على أن المواد المضبوطة تم إرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة المصرية لتحليلها وهي التي تحدد طبيعتها، ولكن بشكل قاطع فمن المستحيل أن تكون تلك المواد بودرة سيراميك لأن بودرة السيراميك من المعلوم عنها أنها لا تذوب في الماء.





وأكد أن خامات صناعة القهوة تشبه بودرة السيراميك، فمن المرجح أن المصنع المضبوط كان يستخدم خامات غذائية مغشوشة ورديئة وهذا ما ستظهره نتيجة التحليل ولكن قطعا ليست بودرة سيراميك.





وختم المسؤول المصري بأن المصنع تم ضبطه لثلاث مخالفات هي العمل من دون ترخيص وتقليد علامات تجارية والغش التجاري، ولكن لا صحة إطلاقاً لما يتردد عن أن هناك مصانع تصنع القهوة أو الجبنة أو غيرها من بودرة السيراميك.









