أم تفقد حياتها فجأة... ظنّت أن ما تشعر به أعراض "تسمم" وهذا ما تبيّن

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فقدت البريطانية، كيلي جليسون، 40 عاماً، حياتها بشكل مفاجئ، بعد اعتقادها أن ما تشعر به من أعراض مجرد "تسمم غذائي".بعد يوم متعب قضته الأم بالتقيؤ، تمددت على الفراش بغرض النوم؛ وعندما ذهبت ابنتها ماديسون، 17 عاماً، للاطمئنان عليها بعد ساعة فقط وجدتها ميتة.ووفقاً لـ "الصن" البريطانية، اتصلت الأسرة المذعورة بالطوارئ وهرع المسعفون إلى منزلها في مانشستر، ليكتشفوا أن سبب الوفاة هو "الانسداد الرئوي"، الذي يحدث عادة مع انسداد أحد الأوعية الدموية في الرئة.ويمكن أن يكون الانسداد الرئوي، قاتل إذا لم يتم علاجه بالسرعة الكافية.