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صحة

أطباء يكشفون أفضل فراشي الأسنان.. اليكم آخر الدراسات

Lebanon 24
29-01-2023 | 16:00
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يعتبر انتقاء فرشاة الأسنان مهمة صعبة ومحيرة لكثرين لا سيما مع اختلاف مشكلات الأسنان التي يعاني منها البشر.

ومن المعروف أن إهمال هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة وغيرها.

ومع ذلك، يمكن لنوع فرشاة الأسنان التي تستخدمها أن تلعب دورا في الصحة العامة لفمك.
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وقال طبيبا أسنان لموقع "إكسبريس"، إن الفرشاة الصغيرة مستديرة الرأس جيدة لتنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وقال الدكتور آلان كلارك: "الأشكال المختلفة ستناسب مختلف الأفراد حسب احتياجات صحة الفم والتفضيلات الشخصية، بشكل عام، يعتبر رأس فرشاة الأسنان الصغير ذو الشكل المضغوط هو الأفضل للتنظيف حول خط اللثة وحول المناطق التي يصعب الوصول إليها في الجزء الخلفي من الفم".

وعادة ما توجد الرؤوس المستديرة على فراشي الأسنان الكهربائية.

وأضاف كلارك: "كأطباء أسنان، نحن نحب الفرش الكهربائية حقا لأن هذه الرؤوس الدائرية مصممة للدوران وهو أمر مذهل في إزالة الجير وجزيئات الطعام، وغالبا ما تكون أكثر فعالية من استخدام فرشاة الأسنان اليدوية".

لكن كلارك حذر: "في بعض الأحيان يكون الرأس المستدير ألطف، ولكن بالمثل قد يكون شديد الأذى على اللثة الملتهبة أو الرقيقة".

"وأضاف: "إذا كان شخص ما يعاني من مشكلة حادة في الأسنان، فعادةً ما نوصي الأشخاص باللجوء إلى فرشاة يدوية ناعمة لطيفة لمنح اللثة فرصة للشفاء، خالية من التهيج".

من جانبها، قالت الدكتورة صفاء النهار: "يجب أن تكون الفرشاة صغيرة بما يكفي للوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها في الفم".

وأضافت: إيجابيات الفرشاة الكهربائية هي الحركة التي تستخدم الموجات الصوتية ويمكنها تغطية المزيد من الأسنان في وقت واحد".
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