هذه الأطعمة تقلل من خطر الإصابة بعدوى العين!

تلعب الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات دورا رئيسيا في صحة عينيك.

ويمكن أن تساعد بعض الأطعمة في تقليل خطر الإصابة بعدوى العين، التي يمكن أن تكون أكثر انتشارا خلال الأشهر الباردة وفقا لأحد الخبراء.

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ونظرا لانتشار بعض التهابات العين من خلال الاتصال المباشر، يمكن أن تنتقل من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض الشتاء.

ويمكن أن ينقذ النظام الغذائي الصحي الملون ويساعد على "درء" التهابات العين.





وقال الصيدلاني سلطان دجاني، من شركة GoldenEye لعلاج عدوى العين إن "الأطعمة التي تساعد على تحسين صحة العين وتقليل مخاطر التهاب الملتحمة هي تلك التي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، وخاصة مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي والريبوفلافين وفيتامين A والكاروتينات والزنك والنحاس والسيلينيوم وأحماض أوميغا 3 الدهنية".

وأكد أنه من المهم تناول نظام غذائي صحي قدر الإمكان، مع الكثير من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والفاصوليا والعدس، وقليل من المكسرات، واللحوم الحمراء الخالية من الدهون، والأسماك، بما في ذلك الأسماك الزيتية، ومنتجات الألبان أو البدائل.

وأوصى الخبير بتناول الأطعمة السكرية والدهنية المصنعة بسهولة.

كما أوصى بتضمين الكثير من البروتين، مثل البيض ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن والأسماك والفاصوليا، وذلك لتحسين الشعور بالشبع وتقليل الجوع للوجبات الخفيفة غير المطهية والأطعمة المعالجة للغاية.





وأضاف دجاني: "إذا لم تكن معتادا على الأكل الصحي، فسيستغرق الأمر وقتا لتضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي. ولكن مع تناولك نظاما غذائيا صحيا بشكل متزايد، يجب أن تلاحظ فرقا في صحتك العامة، والذي سيشمل عينيك، في غضون أسابيع قليلة".

وبمجرد إصابتك بالتهاب الملتحمة أو التهابات العين الأخرى، من الضروري معالجتها "على الفور".

وأضاف الخبير "بالنسبة لالتهاب الملتحمة الجرثومي الحاد، استشر الصيدلي الذي قد يصف قطرات للعين تحتوي على مضاد حيوي كـالكلورامفينيكول". (روسيا اليوم)