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صحة

ليمون أخضر يغيّر لون عينيك.. ما صحّة هذه النصيحة الـ"trend"؟

Lebanon 24
30-01-2023 | 16:00
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ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بنصيحة تفيد بأن وضع قطرات من الليمون الأخضر في العين كفيلٌ بأن يغيّر لونها.


وادعى الناشرون بتعليقات، مثل: "الليمون الأخضر لتغيير لون العين وجعلها جذابة"، مروجين لما سموها "وصفة سحرية".
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وقالوا إنها مضمونة، كما أرفقوها بصورة تظهر كيف يتغيّر لون العين من البنيّ إلى الأخضر في حال اتّباعها.
 


إلى أن اتضحت الصورة أخيراً، وتبين حجم الكارثة ولكن بعدما حصدت المنشورات آلاف التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وروّج لها كثيرون لاعتقادهم بأنها فعّالة. فقد شدد خبراء بعد الضجة على خطورة الأمر، مؤكدين أن هذا الادعاء لا صحة له.


وقالوا إنه لا يمكن للإنسان أن يعدّل لون عينيه بطرق مماثلة، كما أنّ وضع قطرات من الليمون في العين من شأنه أن يصيبها بحروق.


بدورها، أكدت الدكتورة هلا الرامي، الاختصاصيّة في طبّ وجراحة العين في حديث لوكالة "فرانس برس"، أن عصير الليمون الأخضر يحتوي على حامض الستريك الذي قد يكون غاية في الخطورة في حال وُضع في العين.
المصدر: فرانس برس - العربية نت

صحة

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