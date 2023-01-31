دراسة تقدم إجابة غير متوقعة... هل يؤثر البيض على صحة القلب؟

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تعد أمراض القلب والأوعية الدموية من أكثر مسببات الوفاة حول العالم، وترتبط بشكل كبير بارتفاع الكوليسترول، الذي يرتبط بدوره بالأطعمة التي نتناولها، وعلى رأسها البيض، الذي حذرت دراسات سابقة من تأثيره السلبي المحتمل، لكن دراسة جديدة أكدت على فوائده لصحة القلب.تشير الأمراض القلبية الوعائية إلى أي حالات تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية، مالتي تعد من الأسباب الرئيسي للوفاة والعجز في الكثير من الدول، لكن كما هو الحال مع العديد من الحالات الطبية، يمكن تقليل مخاطر الإصابة من خلال التمتع بنمط حياة صحي.وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، إن "الأدلة تشير بقوة إلى أن ارتفاع الكوليسترول في الدم يمكن أن يزيد من خطر تضييق الشرايين (تصلب الشرايين) والنوبات القلبية والسكتة الدماغية".مؤسسة القلب البريطانية أوضحت أيضا أن الكثير من "الدهون الضارة" ومواد أخرى، يمكن أن تشكل رواسب (لويحات) تتراكم في الشرايين.يزيد هذا من خطر الإصابة بأمراض، مثل أمراض القلب التاجية والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.من المعروف على نطاق واسع أنه يمكن التقليل من المخاطر عن طريق تقليل كمية الأطعمة الدهنية التي تتناولها، مع زيادة تناول الفواكه والخضروات.