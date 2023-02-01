13
o
بيروت
17
o
طرابلس
5
o
صور
12
o
جبيل
2
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ما هي أضرار الكحول على التلقيح الصناعي؟
Lebanon 24
01-02-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت أبحاث جديدة من جامعة تكساس إن استخدام الرجل للكحول له تأثير سلبي على معدلات التلقيح الاصطناعي.
ونُشرت نتائج الأبحاث في مجلة "هيومان ريبرودكشن"، وتسلط الضوء على مخاطر الكحول من قبل الوالدين على الصحة الإنجابية، وليس الأم فقط.
Advertisement
وقال الدكتور مايكل غولدينغ المشرف على الدراسة: "نقول للمرأة عليك أن تكون حريصة فيما تأكلينه، وعليك التوقف عن التدخين. وما نراه هنا هو أن احتمالات نجاح الزوجين في إجراء التلقيح الاصطناعي تتزايد ببساطة من خلال معالجة العادات الصحية للوالدين معاً".
وأضاف: "إذا كان الرجل يفكر في تكوين أسرة فينبغي أن يمتنع عن شرب الكحول، حتى يتحقق حمل الزوجة".
Advertisement
الأكثر قراءة
رياض سلامة: إبتداءً من الغدّ هذا سعر الصرف الجديد
Lebanon 24
رياض سلامة: إبتداءً من الغدّ هذا سعر الصرف الجديد
10:44 | 2023-01-31
31/01/2023 10:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
للمستفيدين من "صيرفة".. إليكم الشروط الجديدة
Lebanon 24
للمستفيدين من "صيرفة".. إليكم الشروط الجديدة
15:52 | 2023-01-31
31/01/2023 03:52:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد ساحرة لثلوج لبنان.. ومفاجأة من الطقس خلال ساعات!
Lebanon 24
مشاهد ساحرة لثلوج لبنان.. ومفاجأة من الطقس خلال ساعات!
02:30 | 2023-02-01
01/02/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن سحوبات الدولار.. هذا ما طرأ استثنائياً
Lebanon 24
بشأن سحوبات الدولار.. هذا ما طرأ استثنائياً
14:26 | 2023-01-31
31/01/2023 02:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا أعلن عن "صيرفة"؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان.. ماذا أعلن عن "صيرفة"؟
12:21 | 2023-01-31
31/01/2023 12:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2023-02-01
بعد فيديو سيلينا غوميز.. كل ما تريد معرفته عن مرض "الذئبة"
02:00 | 2023-02-01
هل من علاقة بين الأغذية المعالجة وسرطان المبيض؟ اليكم آخر الدراسات
23:00 | 2023-01-31
تأثير خطير لكورونا بعد التعافي منه.. هذا ما كشفته الدراسات
16:00 | 2023-01-31
إعتقاد خاطئ بشأن شمع الأذن.. هذا ما عليكم معرفته
14:00 | 2023-01-31
دراسة تقدم إجابة غير متوقعة... هل يؤثر البيض على صحة القلب؟
11:00 | 2023-01-31
لتجنّب سرطان الرئة.. حل ولا أبسط!
فيديو
عاصفة جليدية قوية تضرب ولايات أميركية.. وتتسبب بحوادث سير شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
عاصفة جليدية قوية تضرب ولايات أميركية.. وتتسبب بحوادث سير شاهدوا الفيديو
02:00 | 2023-02-01
01/02/2023 17:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
من أصل لبناني.. النجمة العالمية الشهيرة بفستان شفاف أظهر ملابسها الداخلية شاهدوا كيف بدت (فيديو)
01:00 | 2023-01-29
01/02/2023 17:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
Lebanon 24
بطلة مسلسل "الثمن" رزان جمال تبكي مباشرة على الهواء.. هذا ما حصل مع والدتها المتوفاة (فيديو)
05:00 | 2023-01-27
01/02/2023 17:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact