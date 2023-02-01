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صحة

ما هي أضرار الكحول على التلقيح الصناعي؟

Lebanon 24
01-02-2023 | 08:00
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قالت أبحاث جديدة من جامعة تكساس إن استخدام الرجل للكحول له تأثير سلبي على معدلات التلقيح الاصطناعي.

ونُشرت نتائج الأبحاث في مجلة "هيومان ريبرودكشن"، وتسلط الضوء على مخاطر الكحول من قبل الوالدين على الصحة الإنجابية، وليس الأم فقط.
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وقال الدكتور مايكل غولدينغ المشرف على الدراسة: "نقول للمرأة عليك أن تكون حريصة فيما تأكلينه، وعليك التوقف عن التدخين. وما نراه هنا هو أن احتمالات نجاح الزوجين في إجراء التلقيح الاصطناعي تتزايد ببساطة من خلال معالجة العادات الصحية للوالدين معاً".
وأضاف: "إذا كان الرجل يفكر في تكوين أسرة فينبغي أن يمتنع عن شرب الكحول، حتى يتحقق حمل الزوجة".
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