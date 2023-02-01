في فصل الشتاء... لم تزداد الرغبة في تناول الحمضيات؟

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أشارت عالمة النفس الروسية، صوفيا سليم، الى أن الرغبة في تناول الحمضيات ناتجة عن قلة التعرض لأشعة الشمس.وأوضحت أن اللون البرتقالي يعطي على المستوى الجزيئي إحساساً دقيقاً بالاندفاع في حياة الفرح، مشيرة إلى سبب رغبة الناس في تناول المزيد من ثمار الحمضيات في فصل الشتاء.ولفتت الى أن "استخدام البرتقال واليوسفي في النظام الغذائي خلال موسم البرد يزداد بسبب أن لون البرتقال يشبه، كما يبدو، لون الشمس".وأوضحت الخبيرة أننا "نأكل البرتقال واليوسفي في الشتاء فقط، لأن اللون البرتقالي يعطي إحساساً بالبهجة على المستوى الجزئي، كنظير للشمس".وقالت أيضا إن الطعام نفسه لا يمكن أن يتسبب في اندفاعات طبيعية نحو إنتاج هذه الهرمونات المسؤولة عن الحالة المزاجية الجيدة. فهناك أمور أخرى وقد يظهر هذا الاندفاع في حال إحاطتك نفسك بشيء مشرق وممتع.