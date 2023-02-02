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صحة

ماذا تفعل لصحتك إذا كنت تجلس طوال اليوم؟ اليكم آخر الدراسات

Lebanon 24
02-02-2023 | 02:00
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اقترح فريق بحثي من جامعة كولومبيا حلاً سهلاً للموظفين في المكاتب لعكس الآثار الصحية للجلوس طوال اليوم، هو المشي الخفيف لمدة 5 دقائق كل نصف ساعة.

وقال الباحث كيث دياز: "ما نعرفه الآن هو أنه من أجل تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة تحتاج إلى التحرك بانتظام خلال العمل، فإذا كان ذلك غير عملي، أظهرت النتائج التي توصلنا إليها أنه حتى المشي قليلاً خلال يوم العمل يقلل بشكل كبير من الخطر".
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وأضاف دياز في بيان صحفي نشره "مديكال إكسبريس" أنه "تماماً مثل كمية الفاكهة والخضروات التي يجب أن يأكلها الشخص، ومقدار التمارين التي يجب أن يمارسها، نحتاج إلى إرشادات محددة حول كيفية مكافحة أضرار الجلوس".
وطُلب من المشاركين في تجربة الدراسة إما المشي لمدة دقيقة واحدة كل 30 دقيقة، أو دقيقة واحدة كل 60 دقيقة، أو 5 دقائق كل 30 دقيقة، أو 5 دقائق كل 60 دقيقة، أو عدم المشي على الإطلاق.
وأظهرت النتيجة أن المشي لمدة 5 دقائق كل 30 دقيقة، ببطء بسرعة 3 كم/ الساعة يوفر أفضل الفوائد الصحية لتنظيم نسبة السكر في الدم والضغط.
وقال دياز: "هناك أعراف اجتماعية حيث يعتقد الناس أنك لا تعمل إذا كنت خارج مكتبك، ويجب أن ترى الشركات هذا من منظور آخر، منظور يتعلق بالنتيجة النهائية، فالجلوس خطر مهني، والموظف السليم هو الأكثر إنتاجية".
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