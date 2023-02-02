14
o
بيروت
17
o
طرابلس
4
o
صور
14
o
جبيل
0
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
ماذا تفعل لصحتك إذا كنت تجلس طوال اليوم؟ اليكم آخر الدراسات
Lebanon 24
02-02-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اقترح فريق بحثي من جامعة كولومبيا حلاً سهلاً للموظفين في المكاتب لعكس الآثار الصحية للجلوس طوال اليوم، هو المشي الخفيف لمدة 5 دقائق كل نصف ساعة.
وقال الباحث كيث دياز: "ما نعرفه الآن هو أنه من أجل تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأمراض المزمنة تحتاج إلى التحرك بانتظام خلال العمل، فإذا كان ذلك غير عملي، أظهرت النتائج التي توصلنا إليها أنه حتى المشي قليلاً خلال يوم العمل يقلل بشكل كبير من الخطر".
Advertisement
وأضاف دياز في بيان صحفي نشره "مديكال إكسبريس" أنه "تماماً مثل كمية الفاكهة والخضروات التي يجب أن يأكلها الشخص، ومقدار التمارين التي يجب أن يمارسها، نحتاج إلى إرشادات محددة حول كيفية مكافحة أضرار الجلوس".
وطُلب من المشاركين في تجربة الدراسة إما المشي لمدة دقيقة واحدة كل 30 دقيقة، أو دقيقة واحدة كل 60 دقيقة، أو 5 دقائق كل 30 دقيقة، أو 5 دقائق كل 60 دقيقة، أو عدم المشي على الإطلاق.
وأظهرت النتيجة أن المشي لمدة 5 دقائق كل 30 دقيقة، ببطء بسرعة 3 كم/ الساعة يوفر أفضل الفوائد الصحية لتنظيم نسبة السكر في الدم والضغط.
وقال دياز: "هناك أعراف اجتماعية حيث يعتقد الناس أنك لا تعمل إذا كنت خارج مكتبك، ويجب أن ترى الشركات هذا من منظور آخر، منظور يتعلق بالنتيجة النهائية، فالجلوس خطر مهني، والموظف السليم هو الأكثر إنتاجية".
Advertisement
الأكثر قراءة
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "دولار صيرفة"... إليكم كم بلغ سعره
Lebanon 24
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن "دولار صيرفة"... إليكم كم بلغ سعره
12:20 | 2023-02-01
01/02/2023 12:20:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع ويسجل ارقاما قياسية جديدة.. اليكم التسعيرة مساء
Lebanon 24
الدولار يرتفع ويسجل ارقاما قياسية جديدة.. اليكم التسعيرة مساء
13:40 | 2023-02-01
01/02/2023 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2023-02-01
01/02/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليوم.. لا "صيرفة" لهؤلاء!
Lebanon 24
اليوم.. لا "صيرفة" لهؤلاء!
03:45 | 2023-02-01
01/02/2023 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط لحزب الله... ما تتركوا باسيل
Lebanon 24
جنبلاط لحزب الله... ما تتركوا باسيل
06:00 | 2023-02-01
01/02/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
23:00 | 2023-02-01
"قبعة" ومصابيح LED لعلاج الألزهايمر!
16:00 | 2023-02-01
في فصل الشتاء... لم تزداد الرغبة في تناول الحمضيات؟
15:12 | 2023-02-01
إضطراب خطير يصيب الملايين.. إليكم أعراضه وطرق العلاج
14:00 | 2023-02-01
دراسة جديدة تربط بين أدوية القلب وانخفاض الجرائم والعنف
13:29 | 2023-02-01
حلّ بسيط لتقليل نوبات الصداع النصفي.. هذا ما كشفته دراسة حديثة
11:00 | 2023-02-01
فائدة جديدة لـ"فيتامين د".. ما هي؟
فيديو
تعرفوا إلى أكبر سجن في العالم.. رئيس من أصل فلسطيني أمر ببنائه في هذه الدولة (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى أكبر سجن في العالم.. رئيس من أصل فلسطيني أمر ببنائه في هذه الدولة (فيديو)
02:00 | 2023-02-02
02/02/2023 10:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهجوم الذي تعرّضت له وتحليل دمها.. جوانا كركي: "مش فارقة معي" (فيديو)
Lebanon 24
بعد الهجوم الذي تعرّضت له وتحليل دمها.. جوانا كركي: "مش فارقة معي" (فيديو)
01:58 | 2023-02-02
02/02/2023 10:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة جليدية قوية تضرب ولايات أميركية.. وتتسبب بحوادث سير شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
عاصفة جليدية قوية تضرب ولايات أميركية.. وتتسبب بحوادث سير شاهدوا الفيديو
02:00 | 2023-02-01
02/02/2023 10:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact