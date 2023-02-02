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صحة

أدوية شائعة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف!

Lebanon 24
02-02-2023 | 11:00
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أظهرت دراسة جديدة أن تناول دواء شائع بانتظام، يمكن أن يزيد من مخاطر إصابتك بنسبة هائلة تصل إلى 79٪.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة مرض الزهايمر، أن الأشخاص البيض لديهم مخاطر أعلى للإصابة بالخرف عند تناول أدوية النوم.
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وأوضح فريق البحث أن نوع وكمية الدواء قد يكونان عاملين في تفسير هذا الخطر العالي.

وتوصلوا إلى هذه النتائج من خلال النظر إلى حوالي 3000 من كبار السن غير المصابين بالخرف، والذين يعيشون خارج دور رعاية المسنين.

وتم تسجيل هذه المجموعة في دراسة الصحة والشيخوخة وتكوين الجسم وتم متابعتها على مدى تسع سنوات في المتوسط.


وكان حوالي 42% من هؤلاء المشاركين من ذوي البشرة السمراء و58% من البيض.

وخلال فترة الدراسة، واصل 20% من المرضى تطوير حالة الخرف.

وأشارت النتائج إلى أن المشاركين البيض الذين غالبا أو دائما يتناولون أدوية للنوم لديهم فرصة أعلى بنسبة 79٪ للإصابة بالخرف، مقارنة بأولئك الذين "لم يستخدموها أبدا" أو "نادرا".

ومن بين المشاركين ذوي البشرة السمراء الذين كان استهلاكهم للمساعدات على النوم أقل بكثير ارتبط الاستخدام المتكرر أيضا بمخاطر أعلى.

وقال المعد الأول يو لينغ: "يمكن أن تُعزى الاختلافات إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وقد يكون المشاركون من أصحاب البشرة السمراء الذين لديهم إمكانية الوصول إلى أدوية النوم مجموعة مختارة ذات وضع اجتماعي واقتصادي مرتفع، وبالتالي لديهم احتياطي معرفي أكبر، ما يجعلهم أقل عرضة للإصابة بالخرف. من الممكن أيضا أن تكون بعض أدوية النوم مرتبطة بخطر الإصابة بالخرف أكثر من غيرها".

ووجد البحث أن الأشخاص البيض كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات لتناول الأقراص المنومة في كثير من الأحيان.

وشمل ذلك أي شيء من الأدوية الموصوفة للأرق المزمن إلى "العقاقير Z" مثل Ambien.

ويأمل فريق البحث الآن أن تساعد الدراسات الإضافية في توضيح المخاطر المعرفية أو مكافآت أدوية النوم والدور الذي قد يلعبه العرق.

لكن المرضى الذين يعانون من قلة النوم يجب أن يترددوا قبل التفكير في الأدوية. (روسيا اليوم)
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