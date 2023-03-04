المياه العذبة قد تنقل عدوى قاتلة.. تفترس الدماغ!

بعد إصابته بعدوى أميبا نادرة آكلة للدماغ، توفي رجل في ولاية فلوريدا الأميركية.

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وقال مسؤولون بالقطاع الصحي في فلوريدا إن الإصابة قد "تكون ناجمة عن استنشاق مياه الصبور عن طريق الأنف لتنظيف الجيوب".فيما أكدت دائرة الصحة في مقاطعة شارلوت بالولاية، أن الرجل الذي لم يكشف عن هويته، أصيب بأميبا "Naegleria fowleri"، وفق موقع الإذاعة العامة الوطنية "إن بي آر".هذا وأوضحت أن الوكالات الصحية والبيئية على المستوى الفيدرالي والمحلي "تواصل التنسيق في هذا التحقيق الجاري، وتنفيذ الإجراءات الوقائية، واتخاذ أي إجراءات تصحيحية ضرورية".يشار إلى أن الأميبا تعيش وحيدة الخلية في المياه العذبة الدافئة. وبمجرد دخولها عن طريق الأنف، يمكن أن تسبب عدوى دماغية نادرة لكن قاتلة، تُعرف باسم التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي "PAM".