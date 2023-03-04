هل تستغرقون وقتاً لمعرفة من يقف أمامكم؟ هذا الخبر لكم

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة تذكر الوجوه، حيث يستغرقون وقتاً لمعرفة من يقف أمامهم أو ربما يصعب عليهم معرفته بالأساس، هذه الحالة تعرف بـ"عمى الوجوه"، ويعتبر النجم العالمي براد بيت أشهر الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب.

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وعمى الوجوه، هو اضطراب يجعلك غير قادر على التعرف على الوجوه التي رأيتها من قبل، بما في ذلك وجوه الأصدقاء والعائلة.

وفي هذا الشأن، كشف بحث جديد من جامعة هارفارد، أنه قد لا يكون المرض نادرا كما كان يعتقد في البداية، بحسب دراسة نُشرت في موقع "ديلي ميل".



وتتوقع معظم التقديرات أن نحو 2.5٪ من سكان العالم يعانون من شكل من أشكال هذا الاضطراب الذي يسمى بـ"عمى الوجوه".







ويُعتقد أن عمى الوجوه ناتج عن تشوهات أو تلف أو ضعف في التلفيف المغزلي الأيمن، ثنية في الدماغ، يبدو أنها تنسق إدراك الوجه والذاكرة.

كما يمكن أن ينتج عمى التعرف على الوجوه عن الإصابة بالسكتة الدماغية أو إصابات الدماغ أو بعض الأمراض التنكسية العصبية. لكنه في بعض الحالات يكون موجودا عند الولادة. مما يجعله على الأرجح نتيجة لطفرة جينية.

إلى ذلك، استخدم الباحثون معايير تشخيصية مختلفة لتقييم بعض المشاركين المصابين بعمى الوجوه. واعتمادًا على مدى صرامة هذه الأعراض، حددوا عمى التعرف على الوجوه المتأثر بين 0.13 و5.42% من المجموعة. ومن المثير للاهتمام، أنهم وجدوا أيضا أن المعايير الأكثر صرامة لم تحدد دائما الأفراد الأكثر ضعفاً في التعرف على الوجوه.





ونتيجة لذلك، خلصوا إلى أنه يجب أن يخففوا شروط التشخيص، ويقسمون الأشخاص حسب الحالة إلى "خفيفة" أو "شديدة".