Advertisement

صحة

هل تستغرقون وقتاً لمعرفة من يقف أمامكم؟ هذا الخبر لكم

Lebanon 24
04-03-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1044307-638135504209298059.jpg
Doc-P-1044307-638135504209298059.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعاني بعض الأشخاص من مشكلة تذكر الوجوه، حيث يستغرقون وقتاً لمعرفة من يقف أمامهم أو ربما يصعب عليهم معرفته بالأساس، هذه الحالة تعرف بـ"عمى الوجوه"، ويعتبر النجم العالمي براد بيت أشهر الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب.
Advertisement
 
وعمى الوجوه، هو اضطراب يجعلك غير قادر على التعرف على الوجوه التي رأيتها من قبل، بما في ذلك وجوه الأصدقاء والعائلة.
وفي هذا الشأن، كشف بحث جديد من جامعة هارفارد، أنه قد لا يكون المرض نادرا كما كان يعتقد في البداية، بحسب دراسة نُشرت في موقع "ديلي ميل".

وتتوقع معظم التقديرات أن نحو 2.5٪ من سكان العالم يعانون من شكل من أشكال هذا الاضطراب الذي يسمى بـ"عمى الوجوه".



ويُعتقد أن عمى الوجوه ناتج عن تشوهات أو تلف أو ضعف في التلفيف المغزلي الأيمن، ثنية في الدماغ، يبدو أنها تنسق إدراك الوجه والذاكرة.
 
كما يمكن أن ينتج عمى التعرف على الوجوه عن الإصابة بالسكتة الدماغية أو إصابات الدماغ أو بعض الأمراض التنكسية العصبية. لكنه في بعض الحالات يكون موجودا عند الولادة. مما يجعله على الأرجح نتيجة لطفرة جينية.
 
إلى ذلك، استخدم الباحثون معايير تشخيصية مختلفة لتقييم بعض المشاركين المصابين بعمى الوجوه. واعتمادًا على مدى صرامة هذه الأعراض، حددوا عمى التعرف على الوجوه المتأثر بين 0.13 و5.42% من المجموعة. ومن المثير للاهتمام، أنهم وجدوا أيضا أن المعايير الأكثر صرامة لم تحدد دائما الأفراد الأكثر ضعفاً في التعرف على الوجوه.

 
ونتيجة لذلك، خلصوا إلى أنه يجب أن يخففوا شروط التشخيص، ويقسمون الأشخاص حسب الحالة إلى "خفيفة" أو "شديدة".
المصدر: العربية نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:00 | 2023-03-07
07:00 | 2023-03-07
05:00 | 2023-03-07
02:00 | 2023-03-07
23:00 | 2023-03-06
16:00 | 2023-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website