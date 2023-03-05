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التبول جزء من حياتنا اليومية، وهي عملية تتم ببساطة دون الحاجة إلى تعليمات معينة، لكن رغم هذه البساطة، يقول متخصصون في المسالك البولية إن هناك "طرقا خاطئة وأخرى صحيحة" عندما يتعلق الأمر بالتبول.موقع توداي أورد بعض النصائح التي يجب اتباعها لتفادي المشكلات التي قد تحدث على المستوى القريب أو البعيد المتعلقة بهذا الأمر.. وهي كالتالي:حبس البولحبس البول لفترة طويلة قد يؤدي إلى مشاكل مثل التهابات المسالك البولية، فالمثانة الممتلئة أكثر عرضة للعدوى لأن البكتيريا تتكاثر بداخلها. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي حبس البول إلى تمدد المثانة أكثر من اللازم، مما قد يؤدي إلى فقدان وظيفتها.عدم إفراغ المثانةالأمر ذاته ينطبق على عدم إفراغ المثانة بالكامل عند التبول، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية وتمدد المثانة. ويقول خبراء إن الأمر قد لا يكون مقصودا فقد لا يكون الشخص على دراية به، وتكون حالة طبية تتطور بمرور الوقت. وتشمل أعراضها التورم في أسفل البطن والتبول بكميات صغيرة. إذا لاحظت أن مثانتك لا تفرغ بعد التبول، استشر طبيبك.فرط التبولإذا كنت تتبول أكثر من 9 مرات في اليوم، فقد يحدث ذلك بسبب "فرط نشاط" المثانة أو عدوى في المسالك البولية أو السكري أو مشكلة في البروستاتا. إذا كنت تتبول بهذه المعدلات الكبيرة، وإذا كان ذلك يؤثر ذلك على نومك أو وظيفتك أو حياتك الاجتماعية، فقد حان الوقت لرؤية الطبيب.الكافيين والكحولكثرة تناول الكافيين أو الكحول تزيد من الحاجة إلى التبول، وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم أعراض فرط نشاط المثانة، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط المثانة، التقليل من الكافيين والكحول.الكافيين والكحول يقللان أيضا من كمية المياه في الجسم مع كثرة التبول، لذلك إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء، فقد يتسبب ذلك في جفاف شديد، وهو ما يؤدي إلى حصوات الكلى ومشاكل صحية أخرى.تجاهل عدوى المسالك البوليةقد تحدث مشاكل خطيرة بسبب عدم فحص عدوى المسالك البولية المتكررة. وهي حالة تشمل أعراضها الإحساس بالألم أو الحرقة أثناء التبول، وكثرة التبول، والرغبة الشديدة في التبول، والبول الدموي أو كريه الرائحة. يمكن علاج عدوى المسالك البولية بالمضادات الحيوية، ولكن إذا تُركت دون علاج، فقد تصل العدوى إلى الكلى وتحدث مشاكل أكبر في البروستاتا أو المثانة.إهمال البول الوردي أو المحمربعض الأدوية والأطعمة تؤثر على لون البول، لكن إذا كان بولك ورديا أو مائلا إلى الحمرة من دون سبب واضح، يجب عليك استشارة الطبيب.الدم في البول لا يعني دائما وجود مشكلة خطيرة، وقد يكون ناتجا عن التهاب المسالك البولية أو أمراض الكلى أو الحصوات، وربما أيضا بسبب سرطان المثانة، والأخير يحدث بشكل أكبر بين المدخنين.فيتامين "سي"تناول جرعات كبيرة من فيتامين "سي" بانتظام قد يتسبب في حدوث حصوات في الكلى. نحن لا نحتاج عادة إلى كميات كبيرة من هذا الفيتامين، وفقط نحتاج الكمية الموصى بها يوميا وهي 90 ملليغراما للبالغين. إذا كان نظامك الغذائي يحتوي على فواكه وخضراوات طازجة، فمن شبه المؤكد أنك لست بحاجة لكميات إضافية.