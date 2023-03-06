تريد تخفيف وزنك.. اتبع هذه الخطوات البسيطة

Advertisement

مهمة إنقاص الوزن تعتبر واحدة من أكثر المهام الشاقة والتي تحتاج الكثير من الجهد والإصرار لتحقيق نتائج إيجابية.وفي ما يلي خطوات ستستهل عليك تلك الرحلة:لخسارة وزن بشكل سريع، عليك تقسيم أسبوعك إلى أيام عالية الكربوهيدرات وأيام منخفضة الكربوهيدرات وأيام خالية من الكربوهيدرات تماما، الأمر الذي سيؤدي لحدوث عجز حقيقي في السعرات الحرارية.سيساعدك هذا على تقليل إجمالي السعرات الحرارية التي تتناولها وخفض نسبة السكر في الدم وزيادة حساسية الأنسولين للمساعدة في حرق الدهون بشكل أكبر.تناول سلطة أو خضروات خضراء قبل كل وجبة من وجباتك هي إحدى الطرق المؤكدة للإجابة على كيفية تسريع عملية إنقاص الوزن.أظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران أن خل التفاح يمكن أن يزيد من عملية التمثيل الغذائي، ويساعدك على حرق الدهون، ويقلل الشهية، ويخفض نسبة السكر في الدم.يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية ويمكن أن يعزز عملية الأيضعند محاولتك تقليل السعرات الحرارية فجسمك سيقاوم ويكتنز السعرات داخله، الأمر الذي سيستلزم أن تكون الحمية الغذائية أقسى وأكثر انضباطا.التراجع عن اتباع النظام الصحي يعني أنك ستتأخر للوصول إلى الهدف، فالالتزام واحد من أهم الخطوات التي ستسرع عملية إنقاص الوزن. (سكاي نيوز)